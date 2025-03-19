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أصبح المهاجم أرتيوم دزيوبا الهداف التاريخي لمنتخب بعدما سجل هدفا خلال المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الروسي وغرينادا اليوم الأربعاء.وسجل دزيوبا هدفه التاريخي في الدقيقة 43 بعد تمريرة من أليكسي باتراكوف، ليساهم في فوز بخماسية نظيفة.وكان هذا الهدف هو الـ31 الذي يسجله دزيوبا مع المنتخب الوطني، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب ، متفوقا على ألكسندر كيرجاكوف الذي سجل 30 هدفا.دزيوبا، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، هو الهداف التاريخي لكرة القدم الروسية بشكل عام برصيد 236 هدفا.وكان دزيوبا، المتوج بطلا لروسيا أربع مع نادي زينيت، والحاصل أيضا على لقب كأس مرتين وكأس السوبر الروسي أربع ، انضم إلى نادي أكرون في أيلول 2024.خلال مسيرته الكروية، لعب دزيوبا لأندية عديدة مثل سبارتاك موسكو ولوكوموتيف موسكو وتوم تومسك وروستوف وأضنة دميرسبور .يشار أن دزيوبا كان من أبرز لاعبي منتخب في مونديال "روسيا 2018". (روسيا اليوم)