أصبح المهاجم أرتيوم دزيوبا الهداف التاريخي لمنتخب روسيا
بعدما سجل هدفا خلال المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الروسي وغرينادا اليوم الأربعاء.
وسجل دزيوبا هدفه التاريخي في الدقيقة 43 بعد تمريرة من أليكسي باتراكوف، ليساهم في فوز روسيا
بخماسية نظيفة.
وكان هذا الهدف هو الـ31 الذي يسجله دزيوبا مع المنتخب الوطني، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب روسيا
، متفوقا على ألكسندر كيرجاكوف الذي سجل 30 هدفا.
دزيوبا، الذي يبلغ من العمر 36 عاما، هو الهداف التاريخي لكرة القدم الروسية بشكل عام برصيد 236 هدفا.
وكان دزيوبا، المتوج بطلا لروسيا أربع مرات
مع نادي زينيت، والحاصل أيضا على لقب كأس روسيا
مرتين وكأس السوبر الروسي أربع مرات
، انضم إلى نادي أكرون في أيلول 2024.
خلال مسيرته الكروية، لعب دزيوبا لأندية عديدة مثل سبارتاك موسكو ولوكوموتيف موسكو وتوم تومسك وروستوف وأضنة دميرسبور التركي
.
يشار أن دزيوبا كان من أبرز لاعبي منتخب روسيا
في مونديال "روسيا 2018". (روسيا اليوم)