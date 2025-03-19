Advertisement

رياضة

تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة

Lebanon 24
19-03-2025 | 17:35
A-
A+
Doc-P-1335720-638780242956017421.png
Doc-P-1335720-638780242956017421.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عاد المنتخب التونسي بفوز ثمين وثلاث نقاط مهمة بعد تغلبه على مضيفه منتخب ليبيريا اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل هدف فوز تونس حازم مستوري في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة مميزة من علي العابدي.
Advertisement


وارتفع رصيد المنتخب التونسي إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، متقدما بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا.


في المقابل، تجمد رصيد ليبيريا عند 7 نقاط في المركز الثالث.
 
وسيتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع في التصفيات الإفريقية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما سيتنافس أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في جولة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل إفريقيا في الملحق العالمي. (روسيا اليوم)

 
مواضيع ذات صلة
لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا
lebanon 24
20/03/2025 02:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء مواجهة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة بفوز لبنان على البحرين ٨٤-٧٨
lebanon 24
20/03/2025 02:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميرينو يقود آرسنال لفوزٍ ثمين أمام ليستر سيتي
lebanon 24
20/03/2025 02:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا للشباب بفوز مثير على كوريا الشمالية
lebanon 24
20/03/2025 02:12:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:08 | 2025-03-19
12:58 | 2025-03-19
11:13 | 2025-03-19
10:12 | 2025-03-19
08:39 | 2025-03-19
07:54 | 2025-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24