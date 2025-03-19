تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة





وسجل هدف فوز تونس حازم مستوري في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة مميزة من علي العابدي.

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وارتفع رصيد المنتخب التونسي إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، متقدما بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا.





في المقابل، تجمد رصيد ليبيريا عند 7 نقاط في المركز الثالث. عاد المنتخب التونسي بفوز ثمين وثلاث نقاط مهمة بعد تغلبه على مضيفه منتخب ليبيريا اليوم الأربعاء، في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.وسجل هدف فوز تونس حازم مستوري في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة مميزة من علي العابدي.وارتفع رصيد المنتخب التونسي إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة، متقدما بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا.في المقابل، تجمد رصيد ليبيريا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

وسيتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات التسع في التصفيات الإفريقية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في وكندا والمكسيك، بينما سيتنافس أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في جولة فاصلة لتحديد الفريق الذي سيمثل إفريقيا في الملحق العالمي. (روسيا اليوم)



