منتخب روسيا يكتسح غرينادا بخماسية

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حقق المنتخب الروسي فوزا عريضا على حساب منتخب غرينادا بنتيجة 5-0 في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "دينامو" في .وسجل خماسية المنتخب الروسي كل من دانيل بروتسييف، وأرسين آدموف، وأرتيوم دزيوبا، ودانييل فومين، وزليمخان باكاييف في الدقائق 16، 42، 43، 53، و60 على التوالي.وأحرز أرتيوم دزيوبا هدفه الـ31 مع المنتخب الروسي ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب.كما أصبح دزيوبا، بعمر 36 عاما و6 أشهر و25 يوما، أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في تاريخ المنتخب الروسي.وحقق المنتخب الروسي فوزه السابع على التوالي، حيث بلغ الأهداف التي سجلها الفريق في هذه المباريات 39 هدفا دون أن تستقبل شباكه أي هدف.وفي المباراة الودية المقبلة، سيلعب المنتخب الروسي ضد نظيره الزامبي يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة . (روسيا اليوم)