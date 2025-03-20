15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
منتخب روسيا يكتسح غرينادا بخماسية
Lebanon 24
20-03-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حقق المنتخب الروسي
لكرة القدم
فوزا عريضا على حساب منتخب غرينادا بنتيجة 5-0 في مباراة ودية جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "دينامو" في
موسكو
.
Advertisement
وسجل خماسية المنتخب الروسي كل من دانيل بروتسييف، وأرسين آدموف، وأرتيوم دزيوبا، ودانييل فومين، وزليمخان باكاييف في الدقائق 16، 42، 43، 53، و60 على التوالي.
وأحرز أرتيوم دزيوبا هدفه الـ31 مع المنتخب الروسي ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب.
كما أصبح دزيوبا، بعمر 36 عاما و6 أشهر و25 يوما، أكبر لاعب سنا يسجل هدفا في تاريخ المنتخب الروسي.
وحقق المنتخب الروسي فوزه السابع على التوالي، حيث بلغ
إجمالي
الأهداف التي سجلها الفريق في هذه المباريات 39 هدفا دون أن تستقبل شباكه أي هدف.
وفي المباراة الودية المقبلة، سيلعب المنتخب الروسي ضد نظيره الزامبي يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة
موسكو
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بخماسية.. برشلونة يتجاوز فالنسيا
Lebanon 24
بخماسية.. برشلونة يتجاوز فالنسيا
20/03/2025 08:14:45
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوز ثامن.. العهد يكتسح العباسية بثلاثية
Lebanon 24
فوز ثامن.. العهد يكتسح العباسية بثلاثية
20/03/2025 08:14:45
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يكتسح الوصل برباعية.. ورونالدو يتألق بثنائية (صور)
Lebanon 24
النصر يكتسح الوصل برباعية.. ورونالدو يتألق بثنائية (صور)
20/03/2025 08:14:45
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تضرب صفوف منتخب إيطاليا عشية مواجهة ألمانيا
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تضرب صفوف منتخب إيطاليا عشية مواجهة ألمانيا
20/03/2025 08:14:45
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد
Lebanon 24
دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد
01:16 | 2025-03-20
20/03/2025 01:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نجم ريال مدريد.. عودة غير متوقعة
Lebanon 24
نجم ريال مدريد.. عودة غير متوقعة
00:57 | 2025-03-20
20/03/2025 12:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة
Lebanon 24
تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة
17:35 | 2025-03-19
19/03/2025 05:35:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميا.. أرتيوم دزيوبا الهداف التاريخي لمنتحب روسيا
Lebanon 24
رسميا.. أرتيوم دزيوبا الهداف التاريخي لمنتحب روسيا
15:08 | 2025-03-19
19/03/2025 03:08:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تضرب صفوف منتخب إيطاليا عشية مواجهة ألمانيا
Lebanon 24
إصابة مفاجئة تضرب صفوف منتخب إيطاليا عشية مواجهة ألمانيا
12:58 | 2025-03-19
19/03/2025 12:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
Lebanon 24
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
02:53 | 2025-03-19
19/03/2025 02:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
Lebanon 24
مُبللة بالكامل.. سلاف فواخرجي تُثير الجدل في أحد مشاهدها (فيديو)
03:44 | 2025-03-19
19/03/2025 03:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلاميّة "الجديد": "ما تخيلتك تفلي هيك... بكير عليكي" (صور)
06:06 | 2025-03-19
19/03/2025 06:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. مذكرة تحدد التاريخ
Lebanon 24
بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. مذكرة تحدد التاريخ
05:02 | 2025-03-19
19/03/2025 05:02:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما يفعله نعيم قاسم داخل "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-03-19
19/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
01:16 | 2025-03-20
دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد
00:57 | 2025-03-20
نجم ريال مدريد.. عودة غير متوقعة
17:35 | 2025-03-19
تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة
15:08 | 2025-03-19
رسميا.. أرتيوم دزيوبا الهداف التاريخي لمنتحب روسيا
12:58 | 2025-03-19
إصابة مفاجئة تضرب صفوف منتخب إيطاليا عشية مواجهة ألمانيا
11:13 | 2025-03-19
صحيفة إسبانية: نيمار يعيش "أزمة وهمية" مع نادي "سانتوس"
فيديو
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
Lebanon 24
رحمة رياض تكشف عن عمرها.. ونادمة لهذا السبب (فيديو)
01:21 | 2025-03-20
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا سلاف فواخرجي تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن الثورة السورية والأسد وصيدنايا والعلويين (فيديو)
00:40 | 2025-03-20
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
20/03/2025 08:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24