دق ناقوس الخطر.. باريس سان جرمان يجهز للانتقام من ريال مدريد

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لم تكن الأيام كفيلة بتضميد جراح باريس سان جيرمان بعد رحيل نجمه كيليان مبابي نحو ريال مدريد، ويخطط مسؤولو نادي العاصمة حاليًا لرد الضربة بقوة للملكي.في صيف 2024، رحل مبابي نحو مدريد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ليخسر الأخير مبالغ ضخمة كانت ستدخل خزائنه لو سمح للاعب بالرحيل نحو الريال قبل سنوات بينما كان عقده مستمرًا.المشكلة ليست فقط في كون باريس لم يحصل على أي مادي نظير رحيل صاحب الـ26 عامًا، إنما كذلك لجأ الأخير للجهات المسؤولة لمطالبة النادي بمستحقاته المتأخرة، والتي يرفض الرئيس ناصر الخليفي دفعها .من جانبها، كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بعض ما يدور في كواليس النادي الباريسي، بشأن التخطيط لخطف أكثر من موهبة شابة من أكاديمية "لا فابريكا" الخاصة بريال مدريد.وأوضحت الصحيفة أن ناصر الخليفي؛ رئيس نادي باريس، استغل حضوره لبطولة " EA7 World Legends Padel Tour" المشاركة بها أكاديمية ريال مدريد، لرصد عدد من المواهب، للتجهيز للتعاقد معهم.وشددت "ماركا" على أن الخليفي يستهدف من لاعبي أكاديمية النادي الإسباني."ماركا" أشارت إلى أن المباراة النهائية من بطولة " EA7 World Legends Padel Tour" جمعت شباب ريال مدريد بشباب باريس، وانتصر الإسبان بها.وعقب نهاية المباراة، لم تمنع الخسارة ناصر الخليفي من النزول لغرف خلع الملابس، لتهنئة لاعبي الميرينyي، والحديث مع بعضهم، وهو الأمر الذي رصده الصحفيون.وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ما فعله الخليفي دق ناقوس الخطف في فالديبيباس (مدينة ريال مدريد الرياضية). (goal)