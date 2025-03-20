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رياضة

إيزاك يصدم ليفربول ويحدد فريقه بالموسم المقبل

Lebanon 24
20-03-2025 | 05:04
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رد المهاجم الدولي السويدي ونجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك على رغبة ليفربول بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية 2025، عبر تصريحات إعلامية أدلى بها الأربعاء.

وبرز إيزاك كأحد أبرز المرشحين لتعزيز هجوم ليفربول، بالنظر إلى المستويات المبهرة التي يقدمها اللاعب -الإريتري الأصل- في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2024-2025 مع الماغبايس.
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وقال إيزاك في مقابلة مع شبكة (Fotboll Skanalen) السويدية عن مفاوضات ليفربول لضمه في الصيف: "لا أعرف، لا يوجد أي مفاوضات داخل النادي عن هذا الأمر، وليس لديّ شيء لأقوله".

أضاف: "أنا أحب المدينة وأحب النادي، وأشعر بالراحة.. لا أفكر في المستقبل، فقط أريد مواصلة اللعب مع نيوكاسل، لقد فرنا بالكأس، والآن نريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، هذا هو هدفي".

ومثلت تصريحات المهاجم الدولي البالغ 25 عامًا صدمة لجماهير ليفربول، وبدا أن النجم الأسمر واضحًا حيال ناديه في الموسم المقبل، وهو نيوكاسل ولا غيره. (winwin)
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