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رياضة
الإصابة تنهي موسم ديبالا مع روما
Lebanon 24
20-03-2025
|
11:00
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خسر نادي روما
الإيطالي
خدمات نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لما تبقى من الموسم
الحالي
، بسبب اضطراره لإجراء جراحة في فخذه الأيسر، وفق ما أوردته
وسائل الإعلام
اليوم الخميس.
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وأعلن روما في بيان أن "باولو ديبالا سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة لمعالجة إصابة عضلية في فخذه الأيسر".
وأوضح النادي: "اتفق اللاعب والنادي على أن هذا الخيار هو الأنسب لتحقيق التعافي الأمثل".
وأضاف: "نتمنى لباولو
الشفاء
العاجل، ونتطلع إلى رؤيته يعود قريبا!".
ولم يحدد نادي روما مدة غياب ديبالا بشكل رسمي، لكن شبكة "سكاي سبورتس" وصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" أكدتا أن النجم الأرجنتيني، البالغ 31 عاما، لن يتمكن من اللعب مجددا خلال الموسم الجاري.
من جهته
، كتب ديبالا، الذي يدافع عن ألوان روما منذ 2022 بعد قدومه من يوفنتوس (2015-2022)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سأعود قريبا، أقوى مما كنت عليه، أعدكم بذلك". (روسيا اليوم)
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