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رياضة
ما سبب اعتذار محمد صلاح عن التمثيل في رمضان؟
Lebanon 24
20-03-2025
|
11:44
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كشف الفنان أحمد كمال، أحد نجوم مسلسل "كامل العدد ++"، أن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح كان من المقرر أن يظهر في المسلسل، لكنه اعتذر بسبب التزاماته مع ناديه، ليحلّ محله النجم أحمد حسام "ميدو".
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وأوضح كمال، خلال لقائه في برنامج "نجوم رمضان أقربلك"، أن الدور كان يتطلب حضور صلاح لتقديم مشهد ينصح فيه "شريف" ابن الفنانة دينا الشربيني بضرورة التركيز على مستقبله الكروي، لكنه لم يتمكن من المشاركة، وأرسل بدلًا منه ابنته مكة، التي شاركت في أحد مشاهد الحلقة الـ11 من المسلسل.
وأشار كمال إلى أن مكة تحفظ أسماء الممثلين في العمل، وظهرت بشكل طبيعي في المشهد، حيث تفاعلت مع
الأطفال
المشاركين في المسلسل. وقد لاقت مشاركتها تفاعلًا واسعًا من الجمهور على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
يذكر أن مسلسل "كامل العدد ++" من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي. (فوشيا)
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