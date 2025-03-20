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رياضة

أنباء عن مشاركة رونالدو مع ريال مدريد في مونديال الأندية.. ما الحقيقة؟

Lebanon 24
20-03-2025 | 15:00
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انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتمال عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ريال مدريد، للمشاركة معه في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في حزيران وتموز المقبلين.  
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وتداولت التقارير أن اللوائح الخاصة بالبطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتيح للأندية تسجيل لاعبين جدد خلال فترة قيد استثنائية، مما يفتح الباب أمام إمكانية ضم ريال مدريد لرونالدو بشكل مؤقت للمشاركة في البطولة.  

وأثارت هذه الأنباء تفاعلًا واسعًا بين جماهير "الميرينغي"، التي رحبت بفكرة عودة الهداف التاريخي للنادي من أجل خوض منافسات المونديال.  

وكان الصحفي الإسباني توماس رونسيرو، المعروف بقربه من ريال مدريد، أول من أشار إلى هذا الاحتمال، مما عزز التكهنات حول إمكانية رؤية كريستيانو مجددًا بقميص الفريق الملكي، خاصة أن عقده مع النصر السعودي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.  

ورغم هذه التكهنات، كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد لم تفكر مطلقًا في إعادة كريستيانو رونالدو إلى الفريق، سواء للمشاركة في مونديال الأندية أو لأي سبب آخر.  

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي النادي لديهم خطة واضحة للاستعداد للبطولة، ولا تشمل هذه الخطة إعادة النجم البرتغالي، تمامًا كما لم يتم النظر في إعادة سيرجيو راموس خلال العام الماضي، رغم الأزمة الدفاعية التي عانى منها الفريق بسبب الإصابات.  

وبذلك، تبدو عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد في كأس العالم للأندية مجرد شائعات لا تستند إلى قرارات رسمية من إدارة النادي الملكي. (ارم نيوز)
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