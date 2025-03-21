بهدف وحيد.. السعودية تحسم المواجهة مع الصين

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حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً أمام ضيفه المنتخب الصيني 1-صفر اليوم الخميس في السابعة من مواجهات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث وبفارق نقطة عن منتخب أستراليا الوصيف.يذكر أن المنتخب الياباني قد حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 عن هذه المجموعة. (بي إن سبورتس)