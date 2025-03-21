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رياضة

بهدف وحيد.. السعودية تحسم المواجهة مع الصين

Lebanon 24
21-03-2025 | 01:00
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حقق المنتخب السعودي فوزاً ثميناً أمام ضيفه المنتخب الصيني 1-صفر اليوم الخميس في الجولة السابعة من مواجهات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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وسجل سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث وبفارق نقطة عن منتخب أستراليا الوصيف. 

يذكر أن المنتخب الياباني قد حسم بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 عن هذه المجموعة. (بي إن سبورتس)
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