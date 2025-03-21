كرواتيا تطيح بوصيف بطل العالم

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تخطّى المنتخب الكرواتي عقبة ضيفه منتخب بتغلّبه عليه بهدفين دون ردّ الخميس في ذهاب ربع نهائي الأمم الأوروبية.وبادر أنتي بوديمير بافتتاح النتيجة لأصحاب الأرض منذ الدقيقة (26) في الموقعة التي أقيمت في مدينة سبليت الكرواتية.وضاعف إيفان بيريسيتش النتيجة لكرواتيا في الدقيقة (45+1).وشهدت المواجهة إهدار لاعب منتخب كرواتيا أندريه كراماريتش لركلة جزاء في الدقيقة (8).وبهذه النتيجة وضع منتخب كرواتيا قدماً في نصف نهائي مسابقة الأمم الأوروبية.وستُجرى مواجهة الإياب على ملعب "ستاد دو فرانس" الأحد المقبل. (بي إن سبورتس)