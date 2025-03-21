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رياضة

كرواتيا تطيح بوصيف بطل العالم

Lebanon 24
21-03-2025 | 01:30
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تخطّى المنتخب الكرواتي عقبة ضيفه منتخب فرنسا بتغلّبه عليه بهدفين دون ردّ الخميس في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.
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وبادر أنتي بوديمير بافتتاح النتيجة لأصحاب الأرض منذ الدقيقة (26) في الموقعة التي أقيمت في مدينة سبليت الكرواتية.

وضاعف إيفان بيريسيتش النتيجة لكرواتيا في الدقيقة (45+1).

وشهدت المواجهة إهدار لاعب منتخب كرواتيا أندريه كراماريتش لركلة جزاء في الدقيقة (8).

وبهذه النتيجة وضع منتخب كرواتيا قدماً في نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وستُجرى مواجهة الإياب على ملعب "ستاد دو فرانس" الأحد المقبل. (بي إن سبورتس)
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