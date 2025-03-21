تعادل قاتل بين إسبانيا وهولندا

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وبدأت المواجهة بضغط مبكر من أصحاب الأرض، حيث كاد كودي جاكبو أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، بتسديدة قوية مرت فوق المرمى.وأتى الرد الإسباني سريعا، عندما تمكن نيكو ويليامز من تسجيل الهدف الأول، في الدقيقة التاسعة، بعد تمريرة من بيدري داخل منطقة الجزاء، سددها نجم أتلتيك بيلباو في شباك الحارس فيربروجن.لكن جاكبو أدرك التعادل للطواحين، في الدقيقة 28، بعدما استقبل عرضية جاستن كلويفرت، وصوب بقوة في شباك أوناي سيمون.وكاد تيغاني ريندرز أن يضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، في الدقيقة 42.ومع انطلاق الشوط الثاني، تقدمت هولندا سريعا عبر ريندرز، في الدقيقة 46، إثر تمريرة متقنة من جيريمي فريمبونج.وفي الدقيقة 81، تلقى المنتخب الهولندي ضربة قوية، بعد طرد المدافع جوريل هاتو ببطاقة حمراء مباشرة، إثر تدخله على لو نورمان، مدافع إسبانيا.واستغل المنتخب الإسباني النقص العددي، ليضغط بقوة في الدقائق الأخيرة، وينجح ميكيل ميرينو في تسجيل هدف التعادل القاتل، في الدقيقة (90+3)، بعدما تابع تسديدة ويليامز المرتدة من الحارس، ليخرج "لاروخا" بتعادل ثمين. (كووورة)