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رياضة
رقم مذهل لكيميتش مع ألمانيا
Lebanon 24
21-03-2025
|
03:00
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عاد منتخب
ألمانيا
إلى أجواء مواجهته مع إيطاليا، عندما أدرك التعادل (1-1) في الدقيقة 49، على ملعب سان سيرو، اليوم الخميس، في ذهاب ربع نهائي
دوري
الأمم الأوروبية.
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وتقدم المنتخب
الإيطالي
مبكرًا بعد 9 دقائق، عبر ساندرو تونالي، قبل أن يعادل الألمان النتيجة عن طريق تيم كلينيست.
وجاء الهدف بعد عرضية متقنة من جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، ارتقى لها كلينيست وحولها برأسية قوية، داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، منذ الظهور الأول لكيميتش مع المنتخب الألماني، في آيار 2016، سجلت "الماكينات" 26 هدفًا من ضربات رأسية، منها 12 هدفًا جاءت من تمريراته العرضية، بنسبة بلغت 46%.
وكانت هذه الإحصائية قبل أن يضيف كيميتش تمريرة حاسمة أخرى، عندما أهدى زميله ليون جوريتسكا عرضية من ركلة ركنية، ليسجل الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 76.
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