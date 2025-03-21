مودريتش يُوبّخ مبابي!

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وبخ لوكا مودريتش قائد ريال مدريد، زميله في الفريق كيليان مبابي، خلال مباراة بين منتخبيّ كرواتيا وفرنسا، في الأمم الأوروبية.وكانت كرواتيا متقدمة بهدفين نظيفين عن طريق أنتي بوديمير وإيفان بيريسيتش عندما وقعت في الدقيقة 87 من مباراة ربع النهائي على ملعب "لوغلود" في سبليت.وانطلق مبابي داخل منطقة الجزاء وكان في طريقه نحو المرمى حينها تمكن قائده في ريال مدريد من إخراج الكرة إلى ركنية، دون أي احتكاك جسدي.لكن مهاجم فرنسا سقط على الأرض رغم ذلك، وأعرب قائد كرواتيا عن مشاعره وركض على الفور نحو مبابي ووبخه عندما كان مستلقيا على الأرض، ابتسم بعدها المهاجم الفرنسي، بينما واصل مودريتش الحديث مع الحكام، مشيرا بوضوح إلى أن مبابي كان يستحق على الأقل الحصول على بطاقة صفراء بسبب التمثيل للحصول على ركلة جزاء.وصمدت كرواتيا أمام الهجمات وتمكن زملاء مودريتش من الفوز 2-0، قبل مباراة الإياب، يوم الأحد. (العربية)