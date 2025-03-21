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رياضة

من ريال مدريد... هذا بديل محمد صلاح في ليفربول

Lebanon 24
21-03-2025 | 09:25
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يُخطّط نادي ليفربول الإنكليزي لسوق الانتقالات الصيفي مع احتمالية وجود تغييرات قوية في صفوفه برحيل أبرز نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح.

ووفقا لشبكة "Fichajes" فإن ليفربول على استعداد لدفع مبلغ ضخم للتعاقد مع رودريغو لاعب ريال مدريد ليحل بديلا لمحمد صلاح إذا لم يجدد المصري عقده. (روسيا اليوم)
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