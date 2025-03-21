ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 بعد الجولة السابعة

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اختتمت مساء الخميس منافسات السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث شهدت نتائج حاسمة، أبرزها تأهل منتخب اليابان رسميًا إلى النهائيات بعد فوزه على البحرين بهدفين دون رد.بعد انتصاره على البحرين، أصبح المنتخب الياباني أول منتخب آسيوي يضمن مقعده في كأس العالم 2026، إلى جانب الدول المستضيفة وكندا والمكسيك.نتائج بارزة في السابعة- فوز على الصين بهدف دون رد- تعادل العراق مع الكويت بهدفين لكل منهما- فوز الأردن على فلسطين بثلاثة أهداف هدف- اكتساح قطر لكوريا الشمالية بخمسة أهداف هدفترتيب المجموعات بعد السابعةالمجموعة الأولى1. 19 نقطة2. أوزبكستان 16 نقطة3. الإمارات 10 نقاط4. قطر 10 نقاط5. قرغيزستان 3 نقاط6. كوريا الشمالية نقطتانالمجموعة الثانية1. كوريا الجنوبية 15 نقطة2. الأردن 12 نقطة3. العراق 12 نقطة4. عمان 7 نقاط5. الكويت 5 نقاط6. فلسطين 3 نقاطالمجموعة الثالثة1. اليابان 19 نقطة (تأهل رسميًا)2. أستراليا 10 نقاط3. 9 نقاط4. إندونيسيا 6 نقاط5. البحرين 6 نقاط6. الصين 6 نقاطمباريات الثامنة من التصفيات ستقام يوم الثلاثاء 25 آذار 2025، حيث ستواصل المنتخبات المنافسة على بطاقات التأهل المباشر.تتأهل ستة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، حيث يحصل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة على بطاقة التأهل. أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع، فستخوض الدور الرابع، الذي يشهد تنافسًا على بطاقتين إضافيتين.في الدور الرابع، سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات. يتأهل المتصدران مباشرة إلى كأس العالم، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مواجهة فاصلة، والفائز منهما يخوض الملحق القاري.