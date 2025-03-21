ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 بعد الجولة السابعة

اختتمت مساء الخميس منافسات الجولة
السابعة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث شهدت نتائج حاسمة، أبرزها تأهل منتخب اليابان رسميًا إلى النهائيات بعد فوزه على البحرين بهدفين دون رد.
بعد انتصاره على البحرين، أصبح المنتخب الياباني أول منتخب آسيوي يضمن مقعده في كأس العالم 2026، إلى جانب الدول المستضيفة الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
نتائج بارزة في الجولة
السابعة
- فوز السعودية
على الصين بهدف دون رد
- تعادل العراق مع الكويت بهدفين لكل منهما
- فوز الأردن على فلسطين بثلاثة أهداف مقابل
هدف
- اكتساح قطر لكوريا الشمالية بخمسة أهداف مقابل
هدف
ترتيب المجموعات بعد الجولة
السابعة
المجموعة الأولى
1. إيران
19 نقطة
2. أوزبكستان 16 نقطة
3. الإمارات 10 نقاط
4. قطر 10 نقاط
5. قرغيزستان 3 نقاط
6. كوريا الشمالية نقطتان
المجموعة الثانية
1. كوريا الجنوبية 15 نقطة
2. الأردن 12 نقطة
3. العراق 12 نقطة
4. عمان 7 نقاط
5. الكويت 5 نقاط
6. فلسطين 3 نقاط
المجموعة الثالثة
1. اليابان 19 نقطة (تأهل رسميًا)
2. أستراليا 10 نقاط
3. السعودية
9 نقاط
4. إندونيسيا 6 نقاط
5. البحرين 6 نقاط
6. الصين 6 نقاط
مباريات الجولة
الثامنة من التصفيات ستقام يوم الثلاثاء 25 آذار 2025، حيث ستواصل المنتخبات المنافسة على بطاقات التأهل المباشر.
تتأهل ستة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم 2026، حيث يحصل أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة على بطاقة التأهل. أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع، فستخوض الدور الرابع، الذي يشهد تنافسًا على بطاقتين إضافيتين.
في الدور الرابع، سيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات. يتأهل المتصدران مباشرة إلى كأس العالم، بينما يلتقي صاحبا المركز الثاني في مواجهة فاصلة، والفائز منهما يخوض الملحق القاري.