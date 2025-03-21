أرناوتوفيتش أُصيب بنوبة هلع أثناء المباراة!

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تعرّض المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، لنوبة هلع طفيفة خلال منتخب بلاده مع ضيفه منتخب صربيا، في ذهاب ملحق الصعود والهبوط لبطولة أمم لكرة القدم، الذي انتهى بالتعادل 1-1.وبعد انطلاق المباراة ببضع دقائق، اضطر أرناوتوفيتش لتلقي بعد سقوطه في منطقة جزاء المنتخب الصربي.وقال اللاعب المخضرم للصحافيين: أحسست بضغط هائل في منطقة البطن العلوية، وفي اللحظة نفسها، أُصبت بنوبة هلع. شعرت بغثيان ودوار. لا أعرف السبب، لكن كل شيء كان على ما يرام. أعطاني الطبيب علاجاً، ثم واصلت اللعب. (العربية)