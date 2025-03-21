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رياضة

ضربة في الصدر تنهي حياة لاعب!

Lebanon 24
21-03-2025 | 11:25
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توفي أحد اللاعبين الشباب في لعبة الكاراتيه خلال أحد المباريات، إذ فارق يوسف أحمد مصطفى الحياة، متأثرًا بإصابة قاتلة تعرض لها خلال اللعب.
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وبحسب التفاصيل، كان يوسف، الذي شارك في بطولة الجمهورية للكاراتيه، يخوض إحدى المواجهات حين تلقى ضربة عنيفة في منطقة الصدر، بالقرب من القلب

ورغم التدخل الطبي السريع، تعرض اللاعب لسكتة قلبية مفاجئة، استدعت عمليات إنعاش متكررة لإنقاذه.

وعقب الحادث، تم نقل اللاعب على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث خضع لمحاولات إنعاش قلبي رئوي سبع مرات، لكن تأثير الضربة امتد إلى المخ، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة استمرت 40 يومًا. 

وبالرغم من الجهود الطبية المكثفة، لم يتمكن يوسف من استعادة وعيه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط حزن عائلته وزملائه في اللعبة. (ارم نيوز)
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