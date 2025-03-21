Advertisement

رياضة

هذا موعد سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات

Lebanon 24
21-03-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1336653-638781802162115446.jpg
Doc-P-1336653-638781802162115446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026، والتي ستقام في أستراليا. ستُجرى القرعة يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد بماليزيا، بمشاركة 34 منتخبًا، بينها 7 منتخبات عربية: السعودية، البحرين، الأردن، الإمارات، لبنان، العراق، وفلسطين. 
Advertisement

وستُقسم المنتخبات إلى 8 مجموعات، حيث تضم 6 مجموعات أربعة منتخبات، بينما تضم مجموعتان خمسة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات. سينضم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى 4 فرق متأهلة مسبقًا، وهي الصين (حامل اللقب)، كوريا الجنوبية (الوصيف)، اليابان (الثالث)، وأستراليا (المستضيف).

تم تصنيف المنتخبات المشاركة وفقًا لترتيبها في تصنيف الفيفا الأخير، مع تصنيف خاص للمنتخبات المستضيفة. وجاء الأردن ضمن التصنيف السادس للمنتخبات المستضيفة، بينما وقع البحرين في التصنيف الثاني، والإمارات ولبنان وفلسطين في التصنيف الثالث، والسعودية في التصنيف الرابع، والعراق في التصنيف الخامس بعد عودته إلى التصنيف الدولي. (كووورة)
مواضيع ذات صلة
تصفيات كأس العالم 2026: معركة التأهل تحتدم في آسيا إفريقيا وأوروبا
lebanon 24
22/03/2025 01:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا
lebanon 24
22/03/2025 01:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتهاء مواجهة لبنان والبحرين ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة بفوز لبنان على البحرين ٨٤-٧٨
lebanon 24
22/03/2025 01:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم نتيجة قرعة كأس الاتحاد الإنكليزي
lebanon 24
22/03/2025 01:19:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
17:00 | 2025-03-21
13:30 | 2025-03-21
11:25 | 2025-03-21
11:06 | 2025-03-21
11:00 | 2025-03-21
09:25 | 2025-03-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24