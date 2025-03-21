هذا موعد سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026، والتي ستقام في أستراليا. ستُجرى القرعة يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد بماليزيا، بمشاركة 34 منتخبًا، 7 منتخبات عربية: ، البحرين، الأردن، الإمارات، ، العراق، وفلسطين.وستُقسم المنتخبات إلى 8 ، حيث تضم 6 أربعة منتخبات، بينما تضم مجموعتان خمسة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات. سينضم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى 4 فرق متأهلة مسبقًا، وهي (حامل اللقب)، كوريا الجنوبية (الوصيف)، اليابان (الثالث)، وأستراليا (المستضيف).تم تصنيف المنتخبات المشاركة وفقًا لترتيبها في تصنيف الفيفا الأخير، مع تصنيف خاص للمنتخبات المستضيفة. وجاء الأردن ضمن التصنيف السادس للمنتخبات المستضيفة، بينما وقع البحرين في التصنيف الثاني، والإمارات ولبنان وفلسطين في التصنيف الثالث، والسعودية في التصنيف ، والعراق في التصنيف الخامس بعد عودته إلى التصنيف الدولي. (كووورة)