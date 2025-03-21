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رياضة
هذا موعد سحب قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات
Lebanon 24
21-03-2025
|
15:00
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد سحب قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للسيدات 2026، والتي ستقام في أستراليا. ستُجرى القرعة يوم الخميس المقبل في مقر الاتحاد بماليزيا، بمشاركة 34 منتخبًا،
بينها
7 منتخبات عربية:
السعودية
، البحرين، الأردن، الإمارات،
لبنان
، العراق، وفلسطين.
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وستُقسم المنتخبات إلى 8
مجموعات
، حيث تضم 6
مجموعات
أربعة منتخبات، بينما تضم مجموعتان خمسة منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات. سينضم المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى 4 فرق متأهلة مسبقًا، وهي
الصين
(حامل اللقب)، كوريا الجنوبية (الوصيف)، اليابان (الثالث)، وأستراليا (المستضيف).
تم تصنيف المنتخبات المشاركة وفقًا لترتيبها في تصنيف الفيفا الأخير، مع تصنيف خاص للمنتخبات المستضيفة. وجاء الأردن ضمن التصنيف السادس للمنتخبات المستضيفة، بينما وقع البحرين في التصنيف الثاني، والإمارات ولبنان وفلسطين في التصنيف الثالث، والسعودية في التصنيف
الرابع
، والعراق في التصنيف الخامس بعد عودته إلى التصنيف الدولي. (كووورة)
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