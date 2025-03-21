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رياضة
وفاة لاعب بعد إصابة بالرأس في التدريبات.. وعائلته ترفض "التشريح"
Lebanon 24
21-03-2025
|
17:00
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اتهمت عائلة اللاعب الصيني غوو جياشوان، المسؤولين بإخفاء تسجيلات حادثة إصابته التي أودت بحياته، بعد تعرضه لإصابة في
الرأس
خلال معسكر تدريبي في إسبانيا
الشهر
الماضي.
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ورغم رفض
العائلة
فصل أجهزة الإنعاش عنه وإعادته إلى
الصين
للعلاج، فارق غوو الحياة في بكين قبل ساعات من عيد ميلاده التاسع عشر. وهاجم شقيقه، غوو جيايي، اتحاد بكين لكرة القدم بسبب عدم تغطية الفواتير الطبية وغياب الدعم، كما أشار إلى تجاهل طلباتهم للحصول على تسجيلات الحادث.
وكان غوو لاعبًا في فريق بايرن ميونخ للشباب ضمن مشروع تطوير المواهب
الدولية
، وقد خاض مباراة تدريبية في مدريد قبل تعرضه للإصابة. نادي بايرن ميونخ نعى اللاعب وأعرب عن تعازيه لعائلته وأصدقائه. (العربية)
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