صلاح يقود مصر لفوز مهم على إثيوبيا

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ضمن منافسات التصفيات الإفريقية، المنتخب المصري خطوة نحو التأهل لبطولة كأس العالم 2026، بعد تحقيقه انتصارا مهما على إثيوبيا.وقاد صلاح منتخب بلاده للفوز بنتيجة 2-0 على إثيوبيا، في مباراة أقيمت في الدار .وسجل صلاح الهدف الاول في الدقيقة 31، وقدم تمريرة سحرية للهدف الثاني الذي سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 40.ومع انتهاء نصف مرحلة التصفيات المؤهلة للمونديال، وضع المنتخب المصري نفسه في موقع مريح في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه بوركينا فاسو.يذكر أن المتصدر فقط هو من يتأهل مباشرة لمونديال 2026 في وكندا والمكسيك، ويتأهل الثاني للملحق.(سكاي نيوز)