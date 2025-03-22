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رياضة
الأرجنتين تهزم أوروغواي وتقترب من بلوغ نهائيات مونديال 2026
Lebanon 24
22-03-2025
|
09:00
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اقترب منتخب الأرجنتين من حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه على مضيفه أوروغواي بهدف دون رد اليوم
السبت
، ضمن
الجولة
الـ13 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للبطولة.
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وسجل اللاعب تياغو ألمادا هدف فوز الأرجنتين بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68، ليضمن إثرها الضيوف النقاط الثلاث المهمة في قمة كانت صعبة للغاية.
ورفع أبطال العالم رصيدهم إلى 28 نقطة في صدارة التصفيات.
وبات منتخب الأرجنتين بحاجة لنقطة واحدة فقط في مباراته المرتقبة ضد غريمه البرازيلي الأربعاء المقبل لضمان التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم.
ويتفوق المنتخب الأرجنتيني، بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، بفارق 15 نقطة على منتخب بوليفيا، صاحب المركز السابع، مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية التصفيات. (روسيا اليوم)
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