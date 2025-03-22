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رياضة

في "الوقت القاتل".. المغرب يهزم النيجر ويحقق الفوز الرابع في تصفيات المونديال

Lebanon 24
22-03-2025 | 11:30
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عزز المنتخب المغربي صدارته للمجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على حساب النيجر بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.
 
ونجا المنتخب المغربي في ملعب وجدة، من مفاجأة كادت أن تعرقل مسيرته، حيث قلب تأخره في النتيجة بهدف دون رد أمام النيجر، ليحقق فوزا مثيرا.
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ورغم البداية القوية للمغرب وتضييع سفيان رحيمي ويوسف النصيري فرصا للتسجيل، إلا أن منتخب النيجر كان صاحب المبادرة التهديفية، إذ استغل بوباكار غومي عومارو ارتداد كرة من القائم إثر ركلة حرة في الدقيقة 47، ليضع منتخب بلاده في المقدمة، أمام حيرة الجماهير الحاضرة.

ووجد منتخب المغرب صعوبة في اختراق دفاع المنافس حتى أجرى المدرب وليد الركراكي تبديلات حاسمة بإدخال عبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس وإسماعيل الصيباري، ما أعاد الحيوية للهجوم.

ونجح الصيباري في الدقيقة 59 في تسجيل هدف التعادل بعد تمريرة ذكية من إبراهيم دياز.

وعندما كان اللقاء في طريقه للتعادل، واصل المغرب ضغطه وأسفر ذلك عن هدف ثان للمغاربة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حيث تبادل دياز الكرة مع نصير مزراوي، قبل أن يمرر الأخير عرضية منخفضة أنهاها الخنوس في الشباك، ليؤمن الفوز لـ"أسود الأطلس".

ورفع "أسود الأطلس" رصيدهم إلى 12 نقطة، ليحققوا العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد النيجر عند 6 نقاط في المركز الثاني، وهو ذات رصيد منتخب تنزانيا "الثالث"، في حين يأتي منتخب زامبيا في الترتيب الرابع برصيد 3 نقاط، ثم الكونغو (برازافيل) في المركز الخامس الأخير بلا أي نقطة. (روسيا اليوم) 
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