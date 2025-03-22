نوير يتعرض لانتكاسة في عملية تعافيه

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وغاب نوير عن الملاعب منذ تعرضه لتمزق في عضلات الربلة، فيما كان يحتفل بفوز فريقه على مواطنه باير ليفركوزن في دور الـ16 من أبطال أوروبا في كرة القدم آذار. تعرض حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير لانتكاسة في عملية تعافيه من إصابة في ربلة ساقه، بحسب بيان للناي البافاري .وغاب نوير عن الملاعب منذ تعرضه لتمزق في عضلات الربلة، فيما كان يحتفل بفوز فريقه على مواطنه باير ليفركوزن في دور الـ16 من أبطال أوروبا في كرة القدم آذار.

وكان ابن الثامنة والثلاثين عاد إلى التمارين مع الكرة في الأيام الماضية، لكنه أصيب مجددا بربلة ساقه خلال التمارين في نهاية الأسبوع .



وقال بايرن إن نوير يعاني "من رد فعل في ربلة الساق" ويتعين أن يغيب عن التمارين "في الأيام المقبلة".



وباتت مشاركة نوير مشكوكة في مواجهة بايرن مع مضيفه سانت باولي في 29 الجاري ضمن . كما يلعب بايرن مع إنتر الإيطالي في ربع نهائي أبطال أوروبا في نيسان.

في المقابل، لم يلعب بديله يوناس أوربيغ (21 عاما) في مباراة بلاده مع منتخب بلاده تحت 21 عاما بعد تعرضه لإصابة بقدمه. (سكاي عربية)