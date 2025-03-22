هذه طبيعة إصابة كوبارسي

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أعلن نادي برشلونة، اليوم ، طبيعة الإصابة التي تعرض لها باو كوبارسي، الفريق، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات، التي أجريت صباح اليوم في الرياضية خوان جامبر أن باو كوبارسي لاعب الفريق الأول يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن".وأضاف ، أن اللاعب سيواصل التحفظي، على أن يعاد تقييم تحمله للنشاط خلال 48 ساعة. (كووورة)