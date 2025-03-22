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رياضة

هذه طبيعة إصابة كوبارسي

Lebanon 24
22-03-2025 | 13:00
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أعلن نادي برشلونة، اليوم السبت، طبيعة الإصابة التي تعرض لها باو كوبارسي، مدافع الفريق، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.
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وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات، التي أجريت صباح اليوم في المدينة الرياضية خوان جامبر أن باو كوبارسي لاعب الفريق الأول يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن".

وأضاف البيان، أن اللاعب سيواصل العلاج التحفظي، على أن يعاد تقييم تحمله للنشاط خلال 48 ساعة. (كووورة)
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