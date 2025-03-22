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رياضة
هذه طبيعة إصابة كوبارسي
Lebanon 24
22-03-2025
|
13:00
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أعلن نادي برشلونة، اليوم
السبت
، طبيعة الإصابة التي تعرض لها باو كوبارسي،
مدافع
الفريق، خلال فترة التوقف الدولي الجاري.
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وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الفحوصات، التي أجريت صباح اليوم في
المدينة
الرياضية خوان جامبر أن باو كوبارسي لاعب الفريق الأول يعاني من تمدد في الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي للكاحل الأيمن".
وأضاف
البيان
، أن اللاعب سيواصل
العلاج
التحفظي، على أن يعاد تقييم تحمله للنشاط خلال 48 ساعة. (كووورة)
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