بالرغم من إنجابهما ولدين.. رونالدو يكشف لجورجينا متى سيتزوجها!

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في مقابلة ببرنامجها الواقعي "أنا جورجينا" على نتفليكس، كشف كريستيانو رونالدو أنه لن يتزوج شريكته جورجينا رودريغيز إلا عندما "يحصلان على التوافق"، أي عندما يكون الوقت مناسباً وتقع كل الأمور في حياتهما في مكانها الصحيح.وقال رونالدو: "أقول لها دائماً: عندما نصل إلى تلك اللحظة، كما هو الحال في كل شيء في ، وهي تعرف ما أتحدث عنه، قد يكون ذلك بعد عام، أو قد يكون بعد ستة أشهر، أو قد يكون بعد شهر، أنا متأكد تماماً من أنه سيحدث".جورجينا رودريغز أيضاً كان لها تعليقها حول مسألة زواجها من رونالدو في "أنا جورجينا"، حيث أخبرت عارضة الأزياء كيف سخر منها أصدقاؤها بشأن موعد زواجها، وقالت: "إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، متى سيكون الزفاف؟ منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "The Ring Or When"، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس قراري".وعلى الرغم من أن الزواج لم يجمع رونالدو وجورجينا، إلا أن لاعب كرة القدم في صفوف نادي السعودي، سبق وأشار عدة لجورجينا أنها زوجته.