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رياضة

وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي جورج فورمان

Lebanon 24
22-03-2025 | 15:00
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تُوفي أسطورة الملاكمة للوزن الثقيل، جورج فورمان، عن عمر يناهز 76 عاما. ويُعرف فورمان، الأميركي الجنسية، في الحلبة باسم "جورج الكبير".
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وقد بنى مسيرةً حافلةً في رياضة الملاكمة، حيث فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 1968، ثم فاز بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل مرتين، بفارق 21 عاما، ليصبح في المرة الثانية أكبر بطل في التاريخ يفوز بالبطولة، عن عمر 45 عاما.

خسر لقبه الأول أمام محمد علي كلاي في نزالهما الشهير بـ"مبارزة الأدغال" عام 1974. وقد حقق فورمان 76 فوزًا مذهلًا، منها 68 بالضربة القاضية، أي ما يقارب ضعف انتصارات محمد علي.

واعتزل فورمان الملاكمة عام 1997، بعد أن وافق على وضع اسمه على شواية رائجة - وهو قرارٌ جلب له ثرواتٍ فاقت أرباحه من الملاكمة. (بي بي سي)
جورج فورمان (يسار) ومحمد علي (يمين) في مباراتهما المشهورة بـ"الأدغال"
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