وفاة أسطورة الملاكمة الأميركي جورج فورمان

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تُوفي أسطورة الملاكمة للوزن الثقيل، فورمان، عن عمر يناهز 76 عاما. ويُعرف فورمان، الأميركي الجنسية، في الحلبة باسم "جورج الكبير".وقد بنى مسيرةً حافلةً في رياضة الملاكمة، حيث فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 1968، ثم فاز بلقب العالم للوزن الثقيل مرتين، بفارق 21 عاما، ليصبح في المرة الثانية أكبر بطل في التاريخ بالبطولة، عن عمر 45 عاما.خسر لقبه الأول أمام محمد علي كلاي في نزالهما الشهير بـ"مبارزة الأدغال" عام 1974. وقد حقق فورمان 76 فوزًا مذهلًا، منها 68 بالضربة القاضية، أي ما يقارب ضعف انتصارات محمد علي.واعتزل فورمان الملاكمة عام 1997، بعد أن وافق على وضع اسمه على شواية رائجة - وهو قرارٌ جلب له ثرواتٍ فاقت أرباحه من الملاكمة. (بي بي سي)