مفاجأة من اليونايتد لمشجعيه المسلمين في أولد ترافورد (صورة)

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خصص نادي يونايتد الإنكليزي، غرفة صلاة للمشجعين ، في ملعبه العريق أولد ترافورد.ونفذت إدارة المانيو، هذه الفكرة، بالتنسيق مع المشجعين للنادي، وبالفعل تم الغرفة لتستوعب حوالي 20 مشجعًا لأداء فريضة .فيما قامت المشجعين لمانشستر يونايتد، بتوفير 20 سجادة للصلاة داخل الغرفة. (كووورة)