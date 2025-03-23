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رياضة

مفاجأة من اليونايتد لمشجعيه المسلمين في أولد ترافورد (صورة)

Lebanon 24
23-03-2025 | 00:00
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خصص نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، غرفة صلاة للمشجعين المسلمين، في ملعبه العريق أولد ترافورد.
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ونفذت إدارة المانيو، هذه الفكرة، بالتنسيق مع رابطة المشجعين المسلمين للنادي، وبالفعل تم تصميم الغرفة لتستوعب حوالي 20 مشجعًا لأداء فريضة الصلاة

فيما قامت رابطة المشجعين المسلمين لمانشستر يونايتد، بتوفير 20 سجادة للصلاة داخل الغرفة. (كووورة)
 
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