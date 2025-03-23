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رياضة

بعد الاعتزال.. نجم ليفربول إلى العمل في تنظيف الصرف الصحي!

Lebanon 24
23-03-2025 | 01:47
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كان المدافع الدنماركي دانييل آغر لسنوات رمزًا للقيادة والالتزام في دفاع ليفربول ومنتخب الدنمارك، قبل أن يضطر للاعتزال مبكرًا بسبب الإصابات المزمنة، خاصة في الركبتين.  
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اعتزل آغر كرة القدم وهو في سن 31، بعد أن أنهى مسيرته بشكل رمزي مع ناديه الأصلي بروندبي في عام 2016. لكنه لم يبتعد كثيرًا عن الأضواء، حيث بدأ في بناء مستقبله بعيدًا عن الملاعب.  

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أسس آغر مع شقيقه وشركاء آخرين شركة "كلو آغر"، المتخصصة في إدارة وتطهير مياه الصرف الصحي في الدنمارك. وقد نجح في ترسيخ نفسه كرجل أعمال محترم في بلاده.  


تحول آغر من نجم دفاعي في البريميرليغ إلى نموذج ناجح لرياضي استطاع إعادة ابتكار حياته بعد الاعتزال. (رياضة)
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