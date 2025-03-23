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رياضة

"قلة احترام".. رونالدو يهاجم الصحفيين قبل لقاء الدنمارك

Lebanon 24
23-03-2025 | 04:26
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أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التزامه التام بالقتال من أجل منتخب بلاده، مشددًا على أهمية تحقيق الفوز في مواجهة الدنمارك، ومطالبًا الجماهير بدعمه في هذه اللحظة الحاسمة.  

وفي المؤتمر الصحفي عشية اللقاء، أبدى رونالدو استياءه من بعض الأسئلة التي وُجهت إليه، معتبرًا إياها "غير محترمة"، وطالب الصحفيين بالتركيز عليه أثناء حديثه بدلاً من الانشغال بأجهزتهم الإلكترونية.  
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وعن احتفال اللاعب الدنماركي راسموس هويلاند بنفس طريقته بعد التسجيل ضد البرتغال، أكد رونالدو أنه لا يرى في ذلك أي إساءة، مشيرًا إلى أن العديد من اللاعبين يقلدونه، لكنه يأمل أن يكون هو من يحتفل هذه المرة.  

البرتغال التي خسرت ذهابًا أمام الدنمارك بهدف نظيف، تسعى إلى تعويض النتيجة في لقاء الإياب، حيث ستقام المباراة على ملعب "خوسيه ألفالادي" ضمن منافسات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.
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