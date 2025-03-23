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رياضة

إصابة جديدة.. نوير مهدد بالغياب عن مواجهة إنتر ميلان

Lebanon 24
23-03-2025 | 09:09
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يواجه مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، فترة غياب أطول مما كان يعتقد في البداية بعد تفاقم إصابته في ربلة الساق، التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه.

وكان نوير يعمل على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات أمس السبت.
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ووصف بايرن الإصابة بـ"رد فعل" وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية ، بينما كشفت وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأحد، أنه كان تمزقا عضليا آخر.

وتعرض نوير (39 عاما) لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها بايرن على باير ليفركوزن 3 /0 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 6 آذار الجاري.

والآن يبدو أنه سيغيب عن بايرن في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي وأوجسبورغ، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل/نيسان المقبل.

وكان جوناس أوربيج (21 عاما) ، الذي تم التعاقد معه من كولن، يحرس عرين بايرن في غياب نوير منذ مباراة ليفركوزن.

ولم تتلق شباك أوربيج أي أهداف أمام ليفركوزن في دوري الأبطال، ولكن الفريق خسر 2 / 3 أمام ضيفه بوخوم المهدد بالهبوط في الدوري، وبعدها تعادل مع يونيون برلين 1/1 بعد خطأ من أوربيج.
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