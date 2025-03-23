إصابة جديدة.. نوير مهدد بالغياب عن مواجهة إنتر ميلان

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يواجه مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، فترة غياب أطول مما كان يعتقد في البداية بعد تفاقم إصابته في ربلة الساق، التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه.وكان نوير على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات أمس .ووصف بايرن الإصابة بـ"رد فعل" وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية ، بينما كشفت الألمانية اليوم الأحد، أنه كان تمزقا عضليا آخر.وتعرض نوير (39 عاما) لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها بايرن على باير ليفركوزن 3 /0 في ذهاب دور الـ16 من أبطال يوم 6 الجاري.والآن يبدو أنه سيغيب عن بايرن في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي وأوجسبورغ، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال يوم 8 أبريل/نيسان المقبل.وكان جوناس أوربيج (21 عاما) ، الذي تم التعاقد معه من كولن، يحرس عرين بايرن في غياب نوير منذ مباراة ليفركوزن.ولم تتلق شباك أوربيج أي أهداف أمام ليفركوزن في الأبطال، ولكن الفريق خسر 2 / 3 أمام ضيفه بوخوم المهدد بالهبوط في ، وبعدها تعادل مع يونيون برلين 1/1 بعد خطأ من أوربيج.