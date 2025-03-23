سخر منه وأجبره على كشف قيمة عقده.. هذا ما فعله مقدم برنامج مع لاعب شهير (فيديو)

حسام لاعب طيب ولازم يبقى شرير 😈😂
شوفوا حلقة حسام عبد المجيد وتصريحاته كاملة في #رامز_إيلون_مصرhttps://t.co/PJR3t9upw8#رامز_ايلون_مصر٢٢
— Ramez Galal (@ramezgalal) March 22, 2025
حسام لاعب طيب ولازم يبقى شرير 😈😂
شوفوا حلقة حسام عبد المجيد وتصريحاته كاملة في #رامز_إيلون_مصرhttps://t.co/PJR3t9upw8#رامز_ايلون_مصر٢٢
الثيرد باك الفريد حسام عبد المجيد في #رامز_إيلون_مصر 🔥💪🏹#رامز_ايلون_مصر٢٢ pic.twitter.com/9UeO4C4FpL
— Ramez Galal (@ramezgalal) March 22, 2025
الثيرد باك الفريد حسام عبد المجيد في #رامز_إيلون_مصر 🔥💪🏹#رامز_ايلون_مصر٢٢ pic.twitter.com/9UeO4C4FpL
حسام عبدالمجيد: جالي عرض من المكسيك..
رامز جلال: دا كوبري ولا ايه
حسام عبدالمجيد: مش كوبري والله
رامز جلال :ما الدنمارك حلوة.. ما أخوك إمام عاشور راح ورجع علينا، ما تروح ياض pic.twitter.com/SvODq0itI6
— Nashwa Elsaied (@ElsaiedNashwa) March 22, 2025
حسام عبدالمجيد: جالي عرض من المكسيك..
رامز جلال: دا كوبري ولا ايه
حسام عبدالمجيد: مش كوبري والله
رامز جلال :ما الدنمارك حلوة.. ما أخوك إمام عاشور راح ورجع علينا، ما تروح ياض pic.twitter.com/SvODq0itI6