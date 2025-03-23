سخر منه وأجبره على كشف قيمة عقده.. هذا ما فعله مقدم برنامج مع لاعب شهير (فيديو)

حل نادي الزمالك والمنتخب المصري حسام عبدالمجيد ضيفا على برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.



حسام لاعب طيب ولازم يبقى شرير 😈😂



شوفوا حسام عبد وتصريحاته في #رامز_إيلون_مصرhttps://t.co/PJR3t9upw8#رامز_ايلون_مصر٢٢ — Ramez Galal (@ramezgalal) March 22, 2025 Advertisement

وتحدث نادي الزمالك حسام عبد عن راتبه مع ناديه مؤكدا أنه يستحق الحصول على راتب أكبر مما يحصل عليه في الوقت .



وقال عبد المجيد: "تلقيت عرضا من المكسيك لكن لم أوافق عليه".



الثيرد باك الفريد حسام عبد في #رامز_إيلون_مصر 🔥💪🏹#رامز_ايلون_مصر٢٢ pic.twitter.com/9UeO4C4FpL — Ramez Galal (@ramezgalal) March 22, 2025 وتحدث نادي الزمالك حسام عبد عن راتبه مع ناديه مؤكدا أنه يستحق الحصول على راتب أكبر مما يحصل عليه في الوقت .وقال عبد المجيد: "تلقيت عرضا من المكسيك لكن لم أوافق عليه".

وأشار إلى أن ثمنه يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه في الموسم موضحا أنه يحصل على أقل راتب سنوي في الزمالك بواقع 1.5 مليون جنيه .



وقال رامز للاعب الزمالك: "الدنمارك أفضل، إمام عاشور ذهب إلى هناك وانضم للأهلي الذي أشجعه في النهاية".