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رياضة

سخر منه وأجبره على كشف قيمة عقده.. هذا ما فعله مقدم برنامج مع لاعب شهير (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2025 | 10:24
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حل مدافع نادي الزمالك والمنتخب المصري حسام عبدالمجيد ضيفا على برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.
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وتحدث مدافع نادي الزمالك حسام عبد المجيد عن راتبه مع ناديه مؤكدا أنه يستحق الحصول على راتب أكبر مما يحصل عليه في الوقت الحالي.

وقال عبد المجيد: "تلقيت عرضا من المكسيك لكن لم أوافق عليه".

 
وأشار إلى أن ثمنه يتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه مصري في الموسم موضحا أنه يحصل على أقل راتب سنوي في الزمالك بواقع 1.5 مليون جنيه مصري.

وقال رامز للاعب الزمالك: "الدنمارك أفضل، إمام عاشور ذهب إلى هناك وانضم للأهلي الذي أشجعه في النهاية".
 


وعن أصعب مهاجم واجهه في الدوري المصري، قال حسام عبد المجيد: "وسام أبو علي مهاجم الأهلي هو الأقوى".

وارتبط اسم حسام عبد المجيد بالرحيل للأهلي في الموسم المقبل عن طريق الانتقال لأوروبا ثم العودة للفريق الأحمر.
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