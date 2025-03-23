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رياضة

لتعويض خسارة الذهاب.. رونالدو يقود تشكيلة البرتغال أمام الدنمارك في ربع نهائي دوري الأمم

Lebanon 24
23-03-2025 | 15:52
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أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه الدنماركي مساء اليوم الأحد، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية.
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ويقود النجم المخضرم كريستيانو رونالدو التشكيلة الأساسية للبرتغال، ويسانده في خط الهجوم رفائيل لياو وكونسيساو وخلفهم برونو فيرنانديز، فيتينيا، وببيرناردو سيلفا.

وجاءت تشكيلة البرتغال كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: ديغو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديز، إيناسيو، روبن دياز، دالوت.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: لياو، كريستيانو رونالدو، كونسيساو.


وانتهت مباراة الذهاب بفوز الدنمارك بهدف دون رد، سجله راسموس هويلوند. 

ولذلك سيتعين على رفاق رونالدو رد الصفعة وتحقيق فوز بفارق هدفين على الأقل من أجل ضمان تذكرة العبور إلى المربع الذهبي، والتقدم نحو الكأس التي سبق لهم تحقيقها موسم 2018-2019. (روسيا اليوم)
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