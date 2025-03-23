فرنسا تتفوّق على كرواتيا بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

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صعد المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي الأمم الأوروبية عقب فوزه على ضيفه المنتخب الكرواتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة ضمن ربع النهائي (2-2).وانتهت مواجهة الإياب التي أقيمت في باريس على وقع فوز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين معوضاً خسارته بالنتيجة ذاتها ذهاباً.وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة للمنتخب الفرنسي الذي أضاع عدة فرص خطرة على مرمى حارس المنتخب الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى لانفراد تام للمهاجم الفرنسي برادلي باركولا في الدقيقة 38.ومع الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 53 انبرى لاعب وسط الديوك وبايرن ميونيخ الألماني مايكل أوليسيه لركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء كرواتيا محرزاً الهدف الأول للمنتخب الفرنسي.واستمر الضغط الفرنسي بغية إحراز الهدف الثاني وتعديل النتيجة وبالفعل، في الدقيقة 80 أرسل كيليان مبابي كرة بينية رائعة إلى أوليسيه الذي تقدم من الجانب الأيمن ثم أهدى تمريرة عرضية أرضية إلى عثمان ديمبيلي الذي سدده مباشرة في معلناً ثاني أهداف الديوك فتعادل المنتخبان بذلك في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (2-2).وفشل المنتخب الفرنسي في إحراز أي هدف إضافي خلال الوقت الأصلي أمام صمود دفاع المنتخب الكرواتي فذهبت المباراة إلى شوطين إضافيين.وانتهى الشوط الإضافي الأول بدون أي في النتيجة وكاد مبابي أن يحسم صعود المنتخب الفرنسي في الوقت القاتل عندما تهيأت أمامه كرة داخل منطقة الجزاء وهو في مواجهة المرمى تماماً فسددها إلا أن حارس مرمى المنتخب الكرواتي تصدى لها ببراعة في الدقيقة 117.وانتهى بذلك الوقت الإضافي بالتعادل (0-0) فذهب المنتخبان إلى ركلات الترجيح عقب التعادل في مواجهتي الذهاب والعودة في ربع النهائي (2-2).وحسم الديوك ركلات الترجيح لصالحهم (5-4) ليصعد المنتخب الفرنسي بذلك إلى نصف النهائي ضارباً موعداً مرتقباً مع المنتخب الإسباني حامل اللقب.