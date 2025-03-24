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رياضة
موقف جديد "ضد الأهلي" بشأن قمة الكرة المصرية
Lebanon 24
24-03-2025
|
02:28
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تتواصل أزمة مباراة قمة كرة القدم
المصرية
، التي انسحب فيها النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، حيث أرسلت رابطة الأندية
المصرية
المحترفة خطابا ينتقد الأهلي، إلى اللجنة الأولمبية
المصرية
التي تحقق في الأزمة.
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ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، الإثنين، عن مصدر داخل الرابطة، أن خطابها المتعلق بشكوى الأهلي إلى اللجنة الأولمبية بشأن مباراة
القمة
، جاء فيه أن "الأهلي لا حق له في المطالبة بإعادة المباراة".
وكان النادي الأهلي قد أحجم عن المباراة مع غريمه التقليدي، الأسبوع الماضي، حيث أصدر بياناً مفاجئاً قبل ساعات من
الموعد
المقرر للقاء، معلناً رفضه خوضها.
وهدد النادي بالانسحاب من بطولة
الدوري
المصري الممتاز لكرة القدم، في حال عدم تأجيل المباراة وإسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي.
وغاب الأهلي عن ملعب المباراة أمام الزمالك. وإثر ذلك، أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، واحتسبت رابطة الأندية نتيجة المباراة فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، وفق اللوائح المتعلقة بالانسحاب.
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