موقف جديد "ضد الأهلي" بشأن قمة الكرة المصرية

Advertisement

تتواصل أزمة مباراة قمة كرة القدم ، التي انسحب فيها النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، حيث أرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابا ينتقد الأهلي، إلى اللجنة الأولمبية التي تحقق في الأزمة.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" المحلية، الإثنين، عن مصدر داخل الرابطة، أن خطابها المتعلق بشكوى الأهلي إلى اللجنة الأولمبية بشأن مباراة ، جاء فيه أن "الأهلي لا حق له في المطالبة بإعادة المباراة".وكان النادي الأهلي قد أحجم عن المباراة مع غريمه التقليدي، الأسبوع الماضي، حيث أصدر بياناً مفاجئاً قبل ساعات من المقرر للقاء، معلناً رفضه خوضها.وهدد النادي بالانسحاب من بطولة المصري الممتاز لكرة القدم، في حال عدم تأجيل المباراة وإسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي.وغاب الأهلي عن ملعب المباراة أمام الزمالك. وإثر ذلك، أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، واحتسبت رابطة الأندية نتيجة المباراة فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، وفق اللوائح المتعلقة بالانسحاب.