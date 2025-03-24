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رياضة
هكذا أتت نتائج انتخاب رئيس لنادي الغولف في لبنان
Lebanon 24
24-03-2025
|
07:27
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عقدت الجمعية العمومية لنادي الغولف الإجتماع السنوي في جلستين الأولى عادية أقرت في خلالها البيانين الإداري والمالي. والثانية غير عادية شهدت عملية توزيع المناصب على أفراد الهيئة الإدارية التي كانت إنتخبت سابقاً بالتزكية.
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وافتتحت الجمعية غير العادية من قبل أكبر الأعضاء سنا أنيس سنو. ثم أعطيت الكلمة لرئيس النادي كريم سليم سلام الذي أوضح أن إنتخابات هيئة إدارية جديدة كانت أنجزت خلال الفترة المحددة وجاءت بالتزكية. وشكر لكل من الأعضاء
السابقين
حسين حرب وجاد حمزة ورشيد عقل على تعاونهم وما بذلوه من جهود مشكورة، مرحبا بالأعضاء الجدد وهم ماهر بيضون وصونيا ياسين وراني وهبي .
بعدها عقد الأعضاد الحاليون لإدارة النادي جلسة توزيع المناصب وجاءت على النحو التالي: كريم سليم سلام رئيسا، ماهر بيضون نائبا للرئيس، أمين الداعوق أمينا للسر، روبير برنس أمينا للصندوق،
والأعضاء: علي زعتري،
موفق
اليافي، عمر شنتوف، حسان الداعوق، راني وهبي، صونيا ياسين، مروان ناصر وعبد العزيز عزيز.
وتمتد ولاية الهيئة الإدارية الجديدة حتى 2028.
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