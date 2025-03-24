20
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
جديد تصفيات "كأس العالم 2026".. منتخب جديد "يحجز مقعده"
Lebanon 24
24-03-2025
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاز منتخب نيوزيلندا، الإثنين، على كاليدونيا الجديدة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، لتصبح الدولة الثانية التي تضمن مقعدها في المونديال عبر التصفيات، بعد اليابان.
Advertisement
وانتهت المباراة التي أقيمت في أوكلاند بثلاثية نظيفة، لتضمن ظهورها الثالث في نهائيات كأس العالم بعد عامي 1982 في إسبانيا و2010 في جنوب أفريقيا.
وغادر نجم المنتخب ولاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي، كريس وود، ملعب المباراة مصاباً في
بداية
الشوط الثاني.
ويحتل منتخب نيوزيلندا المرتبة 89 في تصنيف الاتحاد الدولي
لكرة القدم
.
أما منتخب اليابان، فكان أول من تأهل رسميا إلى المونديال بفوز الأسبوع الماضي على البحرين بهدفين نظيفين، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.
يشار إلى أنّ المونديال المقبل سيُقام في دول
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا.
مواضيع ذات صلة
تصفيات كأس العالم 2026: معركة التأهل تحتدم في آسيا إفريقيا وأوروبا
Lebanon 24
تصفيات كأس العالم 2026: معركة التأهل تحتدم في آسيا إفريقيا وأوروبا
24/03/2025 16:08:49
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 بعد الجولة السابعة
Lebanon 24
ترتيب مجموعات تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 بعد الجولة السابعة
24/03/2025 16:08:49
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة
Lebanon 24
تصفيات كأس العالم.. منتخب تونس يعود بفوز ثمين من ليبيريا ويعزز صدارته للمجموعة الثامنة
24/03/2025 16:08:49
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميًا.. اليكم أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات
Lebanon 24
رسميًا.. اليكم أول المتأهلين إلى كأس العالم 2026 عبر التصفيات
24/03/2025 16:08:49
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
لبنان يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند
Lebanon 24
لبنان يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند
09:57 | 2025-03-24
24/03/2025 09:57:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا أتت نتائج انتخاب رئيس لنادي الغولف في لبنان
Lebanon 24
هكذا أتت نتائج انتخاب رئيس لنادي الغولف في لبنان
07:27 | 2025-03-24
24/03/2025 07:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025؟
Lebanon 24
من هي المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025؟
05:13 | 2025-03-24
24/03/2025 05:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف جديد "ضد الأهلي" بشأن قمة الكرة المصرية
Lebanon 24
موقف جديد "ضد الأهلي" بشأن قمة الكرة المصرية
02:28 | 2025-03-24
24/03/2025 02:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال.. مربع ذهبي أوروبي "ناري"
Lebanon 24
إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال.. مربع ذهبي أوروبي "ناري"
00:50 | 2025-03-24
24/03/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
Lebanon 24
هذه خطة إسرائيل ضدّ لبنان.. تقريرٌ فرنسي يكشفها
15:00 | 2025-03-23
23/03/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
أول ظهور لابنة رحمة رياض.. شاهدوا الصور
10:30 | 2025-03-23
23/03/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
Lebanon 24
مَنْ أطلق صواريخ الجنوب؟ ثلاثة سيناريوهات تُحدد الفاعل
12:30 | 2025-03-23
23/03/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
Lebanon 24
قائمة الـ2025.. إليكم ترتيب دول الخليج من حيث "القوة الجوية"
17:00 | 2025-03-23
23/03/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
Lebanon 24
حماية أمنية رسمية بطلب من "الفنان"
02:30 | 2025-03-24
24/03/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:57 | 2025-03-24
لبنان يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند
07:27 | 2025-03-24
هكذا أتت نتائج انتخاب رئيس لنادي الغولف في لبنان
05:13 | 2025-03-24
من هي المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025؟
02:28 | 2025-03-24
موقف جديد "ضد الأهلي" بشأن قمة الكرة المصرية
00:50 | 2025-03-24
إسبانيا وألمانيا وفرنسا والبرتغال.. مربع ذهبي أوروبي "ناري"
00:00 | 2025-03-24
موسوعة غينيس تكرم رونالدو بعد إنجازه التاريخي (فيديو)
فيديو
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام.. بريطاني يحوّل زميله لأشلاء (فيديو وصور)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار زواجه.. هكذا رد أحمد العوضي (فيديو)
15:00 | 2025-03-22
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
Lebanon 24
"حسبي الله ونعم الوكيل".. هل انفصل أحمد السقا عن زوجته؟ (فيديو)
05:47 | 2025-03-22
24/03/2025 16:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24