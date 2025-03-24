جديد تصفيات "كأس العالم 2026".. منتخب جديد "يحجز مقعده"

فاز منتخب نيوزيلندا، الإثنين، على كاليدونيا الجديدة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، لتصبح الدولة الثانية التي تضمن مقعدها في المونديال عبر التصفيات، بعد اليابان.

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وانتهت المباراة التي أقيمت في أوكلاند بثلاثية نظيفة، لتضمن ظهورها الثالث في نهائيات كأس العالم بعد عامي 1982 في إسبانيا و2010 في جنوب أفريقيا.

وغادر نجم المنتخب ولاعب نوتنغهام فورست الإنكليزي، كريس وود، ملعب المباراة مصاباً في الشوط الثاني.

ويحتل منتخب نيوزيلندا المرتبة 89 في تصنيف الاتحاد الدولي .

أما منتخب اليابان، فكان أول من تأهل رسميا إلى المونديال بفوز الأسبوع الماضي على البحرين بهدفين نظيفين، في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.