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رياضة
الاتحاد الآسيوي للمصارعة ينتخب العواملة رئيساً جديداً
Lebanon 24
24-03-2025
|
14:00
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انتخب رئيس اتحاد المصارعة الأردني محمد العواملة رئيسا للاتحاد الآسيوي للمصارعة حتى الدورة الانتخابية 2028، اليوم الاثنين، خلال اجتماع الجمعية العمومية
بحضور
ممثلي الدول المشاركة.
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وتم توزيع 38 ورقة على الدول الأعضاء التي يحق لها الاقتراع لاختيار المجلس المكون من سبعة أعضاء، حيث أفضت نتائج العملية الانتخابية إلى اختيار أعضاء المجلس الجديد والمكون من: محمد العواملة بحصوله على 34 صوتا للمرة الأولى في تاريخ الأردن، والصيني زانغ بـ28 صوتا والإيراني اليزيره بـ27 صوتا، والكازاخستانية ميليس بـ25 صوتا، والكوري الجنوبي كينيث لي بـ24 صوتا، والفلسطينية لانا خضور بـ22 صوتا، والهندي سنجاي بـ22 صوتا.
وتنطلق يوم غد منافسات بطولة آسيا للمصارعة لرجال والسيدات (الأردن 2025) والتي تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وتختتم الأحد المقبل.
كما سحبت اليوم الاثنين قرعة منافسات المصارعة الرومانية للأوزان كافة وتخللها عقد الاجتماع الفني.
وتحظى بطولة آسيا لمصارعة الرجال والسيدات، بمشاركة قياسية وتاريخية، وذلك بعد تأكد مشاركة 378 لاعبا ولاعبة يمثلون 39 دولة، وهي: البلد المضيف" الأردن، الهند، إندونيسيا، الصين، البحرين، أفغانستان، إيران، العراق، اليابان، كازاخستان، قرغيزستان، كوريا الجنوبية، السعودية، لاوس،
لبنان
، منغوليا، نيبال، كوريا الشمالية، الفلبين، باكستان، قطر، سنغافورة، سريلانكا، سورية، تايلاند، طاجيكستان، تركمانستان، تايبيه الصينية، أوزبكستان، فيتنام، اليمن، الإمارات، الكويت، فلسطين، سنغافورة، ماليزيا، ماكاو، كمبوديا وبنغلاديش. (روسيا اليوم)
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