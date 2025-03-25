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رياضة

سيدات برشلونة يثرن الجدل في إسبانيا

Lebanon 24
25-03-2025 | 00:00
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حقق فريق برشلونة للسيدات فوزا ساحقا بنتيجة 30-0 على فريق سيردانيا فايس، في المدينة الرياضية "جوان جامبر"، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كتالونيا الممتاز للسيدات.
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سجلت نوا أورتيجا 9 أهداف في المباراة، ما جعل برشلونة يتصدر ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة (22 فوزا وتعادل واحد)، بفارق 9 نقاط عن المركز الثاني (إي إف ماتارو).

وإلى جانب أهداف نوا أورتيجا الـ9، شاركت في حفلة برشلونة "نوا خيمينيز (3)، مونتسي ألابارت (3)، ماريونا سيني (2)، كوثر أزرف (3)، كريستيان لوبيز (4)، فيرونيكا (1)، ونيريا ساندوفال (1)".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إحصاءات برشلونة في دوري كتالونيا كشفت عن رقم صادم، وهو تسجيل 154 هدفا في 23 مباراة، بينما تلقت شباكه 6 أهداف فقط.

وحسب الصحيفة فإن هذه النتيجة الكبيرة أعادت النقاش مجددا حول ما إذا كان يجب وضع قواعد لإعادة التوازن في الرياضة، خاصة في فئات الناشئين، لتجنب مثل هذه النتائج غير المتكافئة.
(روسيا اليوم)
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