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رياضة
توابع مباراة القمة.. الأهلي يتظلم ويطلب إلغاء قرارات الرابطة
Lebanon 24
24-03-2025
|
17:20
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تقدم الأهلي، الاثنين، بتظلم أمام
لجنة
الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كانت مقررة يوم 11 اذار الجاري وانسحب الفريق الأحمر منها اعتراضا على عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.
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وأوضح الأهلي في بيان أن النادي "تقدم بتظلم أمام
لجنة
الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري".
وأضاف
البيان
أن الأهلي "طلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار".
وبين أن هذه الخطوة "جاءت للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأوليمبية، وتعزيزا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية".
(سكاي نيوز)
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