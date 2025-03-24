Advertisement

رياضة

توابع مباراة القمة.. الأهلي يتظلم ويطلب إلغاء قرارات الرابطة

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:20
A-
A+

Doc-P-1338073-638784554813345353.jpg
Doc-P-1338073-638784554813345353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدم الأهلي، الاثنين، بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مباراة القمة أمام الزمالك والتي كانت مقررة يوم 11 اذار الجاري وانسحب الفريق الأحمر منها اعتراضا على عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.
Advertisement

وأوضح الأهلي في بيان أن النادي "تقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، للحفاظ على حقوقه المشروعة في مباراة القمة التي كان مقررا لها 11 مارس الجاري".

وأضاف البيان أن الأهلي "طلب إلغاء قرار رابطة الأندية المحترفة بخصوص ذات المباراة وما ترتب عليه من آثار".

وبين أن هذه الخطوة "جاءت للحفاظ على حقوق الأهلي أمام كافة مسارات الهياكل التنظيمية للحركة الأوليمبية، وتعزيزا للخطوة الأولى للنادي بتقديم شكوى إلى اللجنة الأوليمبية المصرية".
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
رابطة الأندية المصرية تعاقب الأهلي وتوقف 15 لاعبا
lebanon 24
25/03/2025 01:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد الكرة المصري يكشف حقيقة بيان إعادة "مباراة القمة"
lebanon 24
25/03/2025 01:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: رئيس الوزراء نتنياهو يطلب إلغاء جلسة المحكمة المقررة بشأنه غدا بسبب تطورات سياسية وأمنية
lebanon 24
25/03/2025 01:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أزمة مباراة الأهلي والزمالك.. توقيف إعلامي شهير (فيديو)
lebanon 24
25/03/2025 01:00:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2025-03-24
11:25 | 2025-03-24
09:57 | 2025-03-24
07:32 | 2025-03-24
07:27 | 2025-03-24
05:13 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24