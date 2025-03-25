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رياضة

براتب أعلى من ليفربول.. تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع أرنولد

Lebanon 24
25-03-2025 | 02:58
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أفادت شبكة "سكاي سبورت" بأن نادي ريال مدريد الإسباني اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول متصدر "البريمير ليغ".
 
وينتهي ترينت ألكسندر أرنولد البالغ من العمر 26 عاما، مع ليفربول في يونيو المقبل، ويبدو انه أصبح بالفعل في طريقه للانضمام إلى صفوف ريال مدريد بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" فإن ريال مدريد توصل لاتفاق مع وكلاء ترينت ألكسندر أرنولد، بمن فيهم شقيقه، بشأن الشروط الشخصية للصفقة في الأسابيع الماضية.

وأضافت أنه من المتوقع أن ينضم المدافع الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي بعقد يمتد لـمدة 5 سنوات، بدءا من الأول من تموز المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن ترينت ألكسندر أرنولد سيحصل على راتب 15 مليون يورو في الموسم، بالإضافة لمكافأة توقيع وبعض المكافآت الخاصة بالأداء.

وبذلك يكون راتب الظهير الإنكليزي قد ارتفع بمقدار 4 ملايين يورو، حيث يتقاضى مع ليفربول ما يقرب من 11 مليونا سنويا.

ولفتت "سكاي" إلى أن حظوظ ليفربول في تجديد عقد ألكسندر أرنولد انتهت تماما، ولا شيء سيغير رأي اللاعب.

يذكر أن ترينت ألكسندر أرنولد شارك في 39 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.
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