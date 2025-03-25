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رياضة
تونس تنجو من كمين مالاوي بتصفيات مونديال 2026
Lebanon 24
25-03-2025
|
04:16
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انتزع المنتخب التونسي فوزا صعبا من مالاوي في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، في
الجولة
السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم
لكرة القدم
2026.
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افتتح المهاجم التونسي سيف
الدين
الجزيري التسجيل لـ"سنور قرطاج" متأخرا في الدقيقة 86، ومن ثم أضاف زميله
إلياس
عاشوري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا عن الضائع.
وأكمل منتخب مالاوي المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد لاعبه آرون، بينما أضاع زميله مبولو ركلة جزاء عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.
وحقق منتخب تونس انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة (H) وتفصله 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه وصيفه منتخب ناميبيا.
في حين
تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 6 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.
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