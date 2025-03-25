تونس تنجو من كمين مالاوي بتصفيات مونديال 2026

انتزع المنتخب التونسي فوزا صعبا من مالاوي في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الاثنين، في السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

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افتتح المهاجم التونسي سيف الجزيري التسجيل لـ"سنور قرطاج" متأخرا في الدقيقة 86، ومن ثم أضاف زميله عاشوري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية المحتسبة بدلا عن الضائع.



وأكمل منتخب مالاوي المواجهة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64 بعد طرد لاعبه آرون، بينما أضاع زميله مبولو ركلة جزاء عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.



وحقق منتخب تونس انتصاره الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة (H) وتفصله 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه وصيفه منتخب ناميبيا.



تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 6 نقاط ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.