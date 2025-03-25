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رياضة

النصر مهدد بسحب ثلاث نقاط من رصيده في الدوري السعودي

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:07
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أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرارا رسميا بشأن الاحتجاج المقدم من نادي الوحدة ضد نادي النصر، في قضية أثارت جدلا كبيرا بين الناديين.
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تعود تفاصيل القضية إلى يوم 25 شباط الماضي، عندما حل النصر ضيفا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

ومع ذلك، تعذر وصول حافلة الفريق الضيف (النصر) إلى الملعب في الموعد المحدد، مما دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ قرار بتأجيل المباراة لمدة ساعة، حتى يتمكن الفريق من الوصول.

المباراة أقيمت في النهاية، وانتهت بفوز النصر 2-0، سجلهما كريستيانو رونالدو وساديو ماني.

لكن إدارة الوحدة اعترضت على قرار تأجيل المباراة لساعة كاملة، وطالبت باعتبار النصر منسحبا، وقدمت احتجاجا رسميا أمام لجنة الانضباط والأخلاق.

في الخامس من آذار الجاري، أعلنت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج المقدم من الوحدة، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى عدم التزام النادي بالإجراءات الشكلية المنصوص عليها في اللوائح. ومع ذلك، منحت اللجنة حق الاستئناف لنادي الوحدة.

اليوم، وبعد دراسة القضية، أعلنت لجنة الاستئناف قبول استئناف الوحدة بناء على المواد 144، 145، 146، و148 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.

وألغت القرار السابق الصادر عن لجنة الانضباط، وأعادت القضية لها مرة أخرى للنظر فيها بشكل جديد، مؤكدة أن قرارها نهائي وواجب النفاذ.

من المتوقع أن تعيد لجنة الانضباط النظر في إمكانية سحب الثلاث نقاط من النصر ومنحها للوحدة، كما طلب الأخير.

وفي حال تم الحكم لصالح الوحدة، فإن النقاط الثلاث سترفع الفريق إلى المركز الـ15 في جدول الترتيب، مما قد يساهم في إبعاده عن منطقة الهبوط مع تبقي تسع جولات فقط على نهاية الموسم.

يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، متخلفا بست نقاط عن الهلال "الوصيف"، وعشر نقاط عن الاتحاد "المتصدر".

أما الوحدة فيقبع في المركز الـ17 (قبل الأخير) بـ20 نقطة فقط، مما يجعله في صراع شديد للبقاء بعيدا عن مراكز الهبوط.
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