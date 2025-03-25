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رياضة

بعد احتفال "السروال الساقط".. أسطورة هولندا يتراجع

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:00
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أعرب رافاييل فان دير فارت، نجم خط الوسط الهولندي السابق، عن تفهمه لرد فعل لامين جمال نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، بعد تعليقاته النقدية السابقة، مؤكدا أن نواياه كانت حسنة.
 
وأثار فان دير فارت الجدل خلال تعليقه على أداء جمال في مباراة الذهاب بين إسبانيا وهولندا بدوري الأمم الأوروبية، حيث انتقد بعض تصرفات اللاعب البالغ 17 عاما، قائلا: "سرواله منخفض قليلا، وجهده في الملعب قليل، بالإضافة إلى أن لديه حركات سطحية. عندما تكون صغيرا بهذا العمر، يجب أن تكون سعيدا بمجرد اللعب مع منتخب إسبانيا بغض النظر عن موهبتك".
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ورد الجناح الإسباني الشاب بعد فوز فريقه بركلات الترجيح في لقاء الإياب بنشر منشور على إنستغرام يظهر فيه سرواله منخفضا، مع تعليق ساخر: "سروال منخفض، هدف، ركلة جزاء ضائعة.. وإلى نصف النهائي! هيا إسبانيا!".

بدلا من التصعيد، اختار اللاعب الهولندي السابق الرد بحكمة، قائلا في برنامج "روندو" على قناة "زيجو سبورت": "أنصحه بعدم القلق كثيرا بشأن رأي لاعب سابق 'سمين بعض الشيء'، فهذا غير مهم".

وتابع: "نيتي حسنة. عندما تحصل على الكثير من الثناء في السابعة عشرة، قد تبدأ بالاعتقاد أن العالم يدور حولك. كلنا مررنا بذلك".

مضيفا: "كرة القدم ممتعة، لكنها ليست كل شيء. إذا بدأت تتصرف وكأنك إله، قد تفقد متعة اللعبة".

واستطرد فان دير فارت، الذي لعب في الدوري الإسباني سابقا: "في إسبانيا، الناس يتفاعلون بحماس. دعهم يغضبون، هذا لا يهمني".

متمما: "عائلتي نصف إسبانية، وأنا أحترم الجميع. لم أقل إن جمال سيء، بل هو لاعب رائع، وأتمنى أن يحافظ على تواضعه". (روسيا اليوم) 
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