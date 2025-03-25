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رياضة
بسبب مباراة الكلاسيكو.. فينيسيوس يتلقى صفعة جديدة
Lebanon 24
25-03-2025
|
09:30
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تعرض فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، لصفعة جديدة بعد أحداث مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة في تشرين الأول 2023، حيث تعرض لهتافات عنصرية من قبل بعض الجماهير. وانتشر فيديو يظهر فيه مشجع من برشلونة يوجه عبارات مهينة للنجم البرازيلي. بعد
الحادثة
، فتح برشلونة تحقيقًا داخليًا وأكد التزامه بمحاربة العنصرية.
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وفي تطور مفاجئ، قررت النيابة العامة الإسبانية إسقاط القضية المتعلقة بالإهانات العنصرية لعدم وجود أدلة كافية على تحريض الكراهية أو المعاملة المهينة. كما أكدت النيابة أن العبارات التي تم استخدامها لم تصل إلى مستوى التحريض على العنف، ولم تؤثر بشكل كبير على الجمهور أو المباراة. رغم ذلك، أوصت النيابة بإحالة القضية إلى مكتب المساواة للنظر في فرض عقوبات إدارية على المتهمين، ما أثار انتقادات لضعف تعامل
القضاء
مع العنصرية في كرة القدم.
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