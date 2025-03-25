صورة تاريخية لمنتخب الأردن أمام كوريا الجنوبية تشعل منصات التواصل!

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لفتت صورة مؤثرة للاعبي المنتخب الأردني خلال مباراتهم أمام كوريا الجنوبية الأنظار، حيث انتشرت بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي ونالت إشادة واسعة.وتمكن منتخب "النشامى" من الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تعادله الثمين (1-1) مع مضيفه الكوري الجنوبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.وافتتح المنتخب الكوري التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة عبر لي جاي-سونغ، مستغلًا ركلة ركنية نفذها قائد الفريق سون هيونغ-مين. لكن المنتخب الأردني لم يستسلم، وواصل محاولاته لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 30 عندما أطلق محمود المرضي تسديدة قوية ارتطمت بأحد المدافعين واستقرت في .وعقب هدف التعادل، سجد لاعبو منتخب الأردن شكرًا لله على أرض الملعب، في لقطة لقيت احتفاءً كبيرًا من الجماهير، حيث وصفها الكثيرون بأنها واحدة من أجمل اللحظات في التصفيات.