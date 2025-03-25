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رياضة

إندونيسيا تفاجئ البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

Lebanon 24
25-03-2025 | 17:00
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تكبّد المنتخب البحريني خسارة أمام مضيفه الإندونيسي بنتيجة (0-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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وسجل أولي روميني هدف اللقاء الوحيد لصالح إندونيسيا في الدقيقة 22، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا يعزز به موقعه في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط في المركز الخامس، بعد تعرضه للهزيمة الرابعة في التصفيات، مقابل فوز وحيد وثلاثة تعادلات. في المقابل، رفع منتخب إندونيسيا رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بالمركز الرابع بعد تحقيق انتصاره الثاني في التصفيات.

ترتيب المجموعة الثالثة بعد الجولة الثامنة:
1- اليابان – 20 نقطة
2- أستراليا – 13 نقطة
3- السعودية – 10 نقاط
4- إندونيسيا – 9 نقاط
5- البحرين – 6 نقاط
6- الصين – 6 نقاط

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة إضافية للتنافس على بطاقتين مباشرتين إلى المونديال، إضافة إلى بطاقة الملحق العالمي. 
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