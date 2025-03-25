إندونيسيا تفاجئ البحرين في تصفيات كأس العالم 2026

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تكبّد المنتخب البحريني خسارة أمام مضيفه الإندونيسي بنتيجة (0-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.وسجل أولي روميني هدف اللقاء الوحيد لصالح إندونيسيا في الدقيقة 22، ليمنح فريقه فوزًا ثمينًا يعزز به موقعه في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.وبهذه النتيجة، تجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط في المركز الخامس، بعد تعرضه للهزيمة الرابعة في التصفيات، مقابل فوز وحيد وثلاثة تعادلات. في المقابل، رفع منتخب إندونيسيا رصيده إلى 9 نقاط، لينفرد بالمركز بعد تحقيق انتصاره الثاني في التصفيات.ترتيب المجموعة الثالثة بعد الثامنة:1- اليابان – 20 نقطة2- أستراليا – 13 نقطة3- – 10 نقاط4- إندونيسيا – 9 نقاط5- البحرين – 6 نقاط6- – 6 نقاطوبحسب نظام التصفيات، يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع مرحلة إضافية للتنافس على بطاقتين مباشرتين إلى المونديال، إضافة إلى بطاقة الملحق العالمي.