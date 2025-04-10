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رياضة

بعد خسارة ريال مدريد... هل يُصبح أنشيلوتي مُدرب مُنتخب البرازيل؟

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:37
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أكدت تقارير إعلامية أن اتحاد الكرة البرازيلي حصل على دفعة معنوية في طريقه للتعاقد مع مدرب جديد يقود "السيليساو".
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وذكر حساب RPPDeportes البرازيلي أن انتصار آرسنال الكبير على ريال مدريد 3-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يعجل تعاقد منتخب البرازيل مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

في المقابل شددت تقارير إعلامية على أن حقبة أنشيلوتي مع ريال مدريد انتهت، بعدما بات الفريق على أعتاب خسارة اللقب القاري الذي حققه في الموسم الماضي.

وشددت على أن المدرب تشابي ألونسو هو المرشح الأول لتولي تدريب "الملكي" في الموسم المقبل، مبينة أنه رفض الرحيل عن باير ليفركوزن في الموسم الماضي، حتى ينتظر فرصة الحصول على تدريب الريال. (الامارات 24)
 
 
 
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