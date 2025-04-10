بعد خسارة ريال مدريد... هل يُصبح أنشيلوتي مُدرب مُنتخب البرازيل؟

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أكدت تقارير إعلامية أن اتحاد البرازيلي حصل على دفعة معنوية في طريقه للتعاقد مع مدرب جديد يقود "السيليساو".وذكر حساب RPPDeportes البرازيلي أن انتصار آرسنال الكبير على ريال مدريد 3-0 في ذهاب ربع نهائي أبطال ، يعجل تعاقد منتخب البرازيل مع المدرب كارلو أنشيلوتي.في المقابل شددت تقارير إعلامية على أن حقبة أنشيلوتي مع ريال مدريد ، بعدما بات الفريق على أعتاب خسارة اللقب القاري الذي حققه في الموسم الماضي.وشددت على أن المدرب ألونسو هو المرشح الأول لتولي تدريب "الملكي" في الموسم المقبل، مبينة أنه رفض الرحيل عن باير ليفركوزن في الموسم الماضي، حتى ينتظر فرصة الحصول على تدريب الريال. (الامارات 24)