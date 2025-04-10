"يويفا" يطرد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا!

Advertisement

وقع لكرة القدم "يويفا" في خطأ غير متوقع خلال نشره جدول مباريات دور الثمانية من أبطال أوروبا. حيث بدلاً من ريال مدريد في مواجهته أمام أرسنال، تم أتلتيكو مدريد كخصم للغانرز في الجدول الذي نشره الموقع الرسمي للاتحاد.تأهل ريال مدريد إلى ربع النهائي بعد إقصاء أتلتيكو مدريد في ثمن النهائي بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين. ومع ذلك، يبدو أن الموقع قد أدرج أتلتيكو مدريد عن طريق الخطأ في الجدول، رغم أن ريال مدريد كان هو الفريق المتأهل.تم اكتشاف هذا الخطأ أثناء تغطية مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في ذهاب ربع النهائي، حيث أظهرت الصورة التي نشرها "يويفا" أتلتيكو مدريد كخصم لأرسنال، بينما كان يجب أن يكون ريال مدريد في هذه المواجهة.صحيفة ماركا الإسبانية علقت على هذا الخطأ، مشيرة إلى أن الخطأ ربما كان نتيجة "خلط" بين الفريقين بسبب الذكريات العالقة لمباراة ثمن النهائي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي شهدت جدلاً حول ركلة الترجيح التي سجلها الأرجنتيني جوليان ألفاريز قبل أن تُلغى بسبب لمسه مرتين، مما أدى إلى تأهل ريال مدريد.يذكر أن ريال مدريد خسر مباراة الذهاب أمام أرسنال بثلاثية نظيفة على ملعب الإمارات، ليصبح على حافة الخروج من البطولة، ويسعى لتعويض خسارته الثقيلة في مباراة الإياب والتأهل لنصف النهائي.