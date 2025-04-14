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رياضة

صفعة قوية.. نجم بايرن ميونخ يغيب عن موقعة إنتر الحاسمة

Lebanon 24
14-04-2025 | 23:00
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سيغيب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، عن مباراة فريقه أمام إنتر ميلان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها غدا الأربعاء.
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ووفقا لتقريرين من صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي" اليوم الاثنين، فإن مانويل نويل يتوقع أن يغيب عن مباراة إنتر وأيضا عن مواجهة هايدنهايم المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالدوري الألماني.

ويبدو واقعيا أن يعود نوير في مباراة البايرن أمام ماينز، المقرر إقامتها في 26 نيسان الجاري.

ويغيب نوير بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) التي تعرض لها في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن.

ويتولى جوناس أوربيج، المنضم حديثا لصفوف البايرن، حراسة عرين الفريق منذ ذلك الوقت. وكان فينسنت كومباني، مدرب بايرن، ألمح الجمعة الماضي أن نوير قد يغيب عن مواجهة إنتر الثانية.

وقال كومباني : "لا يمكننا أن نقول أي شيء بعد بشأن مانويل نوير فيما يتعلق بمشاركته في مباراة الإياب أمام إنتر".

يذكر أن إنتر ميلان فاز على بايرن ميونخ 2-1 في مباراة الذهاب.
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