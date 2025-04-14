16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
صفعة قوية.. نجم بايرن ميونخ يغيب عن موقعة إنتر الحاسمة
Lebanon 24
14-04-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيغيب
مانويل نوير
،
حارس
مرمى فريق
بايرن ميونخ
، عن مباراة فريقه أمام
إنتر
ميلان
في إياب دور الثمانية بدوري أبطال
أوروبا
المقرر
إقامتها غدا الأربعاء.
Advertisement
ووفقا لتقريرين من صحيفة "
بيلد
" وشبكة "سكاي" اليوم الاثنين، فإن
مانويل
نويل
يتوقع أن يغيب عن مباراة إنتر وأيضا عن مواجهة هايدنهايم المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالدوري الألماني.
ويبدو واقعيا أن يعود
نوير
في مباراة البايرن أمام ماينز، المقرر إقامتها في 26 نيسان الجاري.
ويغيب نوير بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) التي تعرض لها في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام
باير ليفركوزن
.
ويتولى
جوناس
أوربيج، المنضم حديثا لصفوف البايرن، حراسة عرين الفريق منذ ذلك الوقت. وكان
فينسنت كومباني
، مدرب
بايرن
، ألمح الجمعة الماضي أن نوير قد يغيب عن مواجهة إنتر الثانية.
وقال كومباني : "لا يمكننا أن نقول أي شيء بعد بشأن مانويل نوير فيما يتعلق بمشاركته في مباراة الإياب أمام إنتر".
يذكر أن إنتر ميلان فاز على بايرن ميونخ 2-1 في مباراة
الذهاب
.
مواضيع ذات صلة
خامنئي: على أميركا أن تعلم أنه إذا تلاعبت بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية
Lebanon 24
خامنئي: على أميركا أن تعلم أنه إذا تلاعبت بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية
15/04/2025 08:11:27
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. ميسي يغيب عن مباراة إنتر ميامي أمام كافاليير
Lebanon 24
لهذا السبب.. ميسي يغيب عن مباراة إنتر ميامي أمام كافاليير
15/04/2025 08:11:27
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فريق بايرن ميونخ يعزز صدارته لـ"البوندسليغا"
Lebanon 24
فريق بايرن ميونخ يعزز صدارته لـ"البوندسليغا"
15/04/2025 08:11:27
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة تلاحق بايرن ميونخ في الموسم الجاري!
Lebanon 24
كارثة تلاحق بايرن ميونخ في الموسم الجاري!
15/04/2025 08:11:27
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجم آرسنال خارج موقعة ريال مدريد
Lebanon 24
نجم آرسنال خارج موقعة ريال مدريد
00:05 | 2025-04-15
15/04/2025 12:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس العالم 2026 في جولة عالمية.. والمغرب ضمن المحطات البارزة
Lebanon 24
كأس العالم 2026 في جولة عالمية.. والمغرب ضمن المحطات البارزة
16:00 | 2025-04-14
14/04/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صافرة فرنسية تدير قمة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
صافرة فرنسية تدير قمة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
14:00 | 2025-04-14
14/04/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد المواجهة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسبانيّ
Lebanon 24
هذا موعد المواجهة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسبانيّ
10:53 | 2025-04-14
14/04/2025 10:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار... إليكم ما حصل بين ثنائي" ريال مدريد "في التدريبات!
Lebanon 24
شجار... إليكم ما حصل بين ثنائي" ريال مدريد "في التدريبات!
09:48 | 2025-04-14
14/04/2025 09:48:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد عامين... ممثل يُفاجىء الجميع ويُعلن إنفصاله عن حبيبته الممثلة المعروفة
Lebanon 24
بعد عامين... ممثل يُفاجىء الجميع ويُعلن إنفصاله عن حبيبته الممثلة المعروفة
10:19 | 2025-04-14
14/04/2025 10:19:35
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة أولادها.. جيسيكا عازار تحتفل بأحد الشعانين (صور)
Lebanon 24
برفقة أولادها.. جيسيكا عازار تحتفل بأحد الشعانين (صور)
02:22 | 2025-04-14
14/04/2025 02:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرت اسم فلسطين أمامها.. بيلا حديد تُحدث ضجة بردّ فعلها مع مُعجبة في باريس (فيديو)
Lebanon 24
ذكرت اسم فلسطين أمامها.. بيلا حديد تُحدث ضجة بردّ فعلها مع مُعجبة في باريس (فيديو)
02:38 | 2025-04-14
14/04/2025 02:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة عائلته.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بأحد الشعانين (صور)
Lebanon 24
برفقة عائلته.. دانييلا رحمة وناصيف زيتون يحتفلان بأحد الشعانين (صور)
04:14 | 2025-04-14
14/04/2025 04:14:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري
Lebanon 24
مفاجأة "طقس الليلة" في لبنان.. إليكم ما سيجري
16:27 | 2025-04-14
14/04/2025 04:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:05 | 2025-04-15
نجم آرسنال خارج موقعة ريال مدريد
16:00 | 2025-04-14
كأس العالم 2026 في جولة عالمية.. والمغرب ضمن المحطات البارزة
14:00 | 2025-04-14
صافرة فرنسية تدير قمة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا
10:53 | 2025-04-14
هذا موعد المواجهة بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسبانيّ
09:48 | 2025-04-14
شجار... إليكم ما حصل بين ثنائي" ريال مدريد "في التدريبات!
08:47 | 2025-04-14
لأوّل مرة... ميسي يُهدر الفرص ويغيب عن التهديف
فيديو
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
04:17 | 2025-04-14
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
01:42 | 2025-04-12
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن سلاح "الحزب" ومصير الشرع ومُفاجأة عن الدولار (فيديو)
00:04 | 2025-04-10
15/04/2025 08:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24