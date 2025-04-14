صفعة قوية.. نجم بايرن ميونخ يغيب عن موقعة إنتر الحاسمة

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سيغيب ، مرمى فريق ، عن مباراة فريقه أمام في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إقامتها غدا الأربعاء.ووفقا لتقريرين من صحيفة " " وشبكة "سكاي" اليوم الاثنين، فإن يتوقع أن يغيب عن مباراة إنتر وأيضا عن مواجهة هايدنهايم المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بالدوري الألماني.ويبدو واقعيا أن يعود في مباراة البايرن أمام ماينز، المقرر إقامتها في 26 نيسان الجاري.ويغيب نوير بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) التي تعرض لها في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام .ويتولى أوربيج، المنضم حديثا لصفوف البايرن، حراسة عرين الفريق منذ ذلك الوقت. وكان ، مدرب ، ألمح الجمعة الماضي أن نوير قد يغيب عن مواجهة إنتر الثانية.وقال كومباني : "لا يمكننا أن نقول أي شيء بعد بشأن مانويل نوير فيما يتعلق بمشاركته في مباراة الإياب أمام إنتر".يذكر أن إنتر ميلان فاز على بايرن ميونخ 2-1 في مباراة .