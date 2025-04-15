نجم آرسنال خارج موقعة ريال مدريد

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واضطر جورجينيو، للخروج في الشوط الثاني من مواجهة برينتفورد، ليتقرر غيابه عن المباراة التي ستُقام في "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء، والتي سيحاول فيها آرسنال الدفاع عن تقدمه (3-0) ذهابا على ملعب " ".ومن حيث المبدأ، لا يؤثر غياب جورجينيو (33 عامًا) بشكل كبير على خطط المدرب ميكيل أرتيتا، حيث اعتمد عليه كلاعب بديل طوال الموسم، إلا أن موقف بارتي قد يعقد الأمور، خاصةً مع تعرضه هو الآخر لإصابة خفيفة في المباراة ذاتها.ورغم إصابة بارتي، إلا أن هناك تفاؤلًا بعودته قبل مواجهة . وفي حال غيابه، سيضطر أرتيتا إلى تعديل خريطة خط الوسط، بإشراك ميكيل ميرينو – الذي يشغل دورًا هجوميًا مؤخرًا – إلى جانب ديكلان رايس ومارتن أوديجارد.ومن المرجح أن يتولى البلجيكي لياندرو تروسارد مركز المهاجم الوهمي، وهو الدور الذي لعبه هذا الموسم في عدة مناسبات، منها مواجهة برينتفورد الأخيرة، في ظل غياب جابرييل جيسوس وكاي هافرتز.ويجري آرسنال تدريباته في اليوم الثلاثاء قبل إلى العاصمة ، حيث يعقد أرتيتا مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب رايا للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة الحاسمة.