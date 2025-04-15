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رياضة
نجم آرسنال خارج موقعة ريال مدريد
Lebanon 24
15-04-2025
|
00:05
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يغيب أحد لاعبي
آرسنال
عن مواجهة الإياب أمام
ريال مدريد
في ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا
، بعد تعرضه لإصابة في الضلع خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام برينتفورد.
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واضطر
الإيطالي
جورجينيو، للخروج في الشوط الثاني من مواجهة برينتفورد، ليتقرر غيابه عن المباراة التي ستُقام في "سانتياجو برنابيو" مساء الأربعاء، والتي سيحاول فيها آرسنال الدفاع عن تقدمه (3-0) ذهابا على ملعب "
الإمارات
".
ومن حيث المبدأ، لا يؤثر غياب جورجينيو (33 عامًا) بشكل كبير على خطط المدرب ميكيل أرتيتا، حيث اعتمد عليه كلاعب بديل طوال الموسم، إلا أن موقف
الغاني
توماس
بارتي قد يعقد الأمور، خاصةً مع تعرضه هو الآخر لإصابة خفيفة في المباراة ذاتها.
ورغم إصابة بارتي، إلا أن هناك تفاؤلًا بعودته قبل مواجهة
ريال
مدريد
. وفي حال غيابه، سيضطر أرتيتا إلى تعديل خريطة خط الوسط، بإشراك ميكيل ميرينو – الذي يشغل دورًا هجوميًا مؤخرًا – إلى جانب ديكلان رايس ومارتن أوديجارد.
ومن المرجح أن يتولى البلجيكي لياندرو تروسارد مركز المهاجم الوهمي، وهو الدور الذي لعبه هذا الموسم في عدة مناسبات، منها مواجهة برينتفورد الأخيرة، في ظل غياب جابرييل جيسوس وكاي هافرتز.
ويجري آرسنال تدريباته في
لندن
اليوم الثلاثاء قبل
السفر
إلى العاصمة
الإسبانية
، حيث يعقد أرتيتا مؤتمرًا صحفيًا إلى جانب
الحارس
ديفيد
رايا للحديث عن استعدادات الفريق للمباراة الحاسمة.
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